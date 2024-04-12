Вратарь «Локо» Худяков может перейти в «Динамо» за 3 млн евро
«Локомотив» может получить 3 млн евро за Даниила Худякова.
«Динамо» в случае подписания Даниила Худякова выплатит «Локомотиву» компенсацию в размере около 3 млн евро, сообщает «Матч ТВ».
Так как железнодорожники предложили вратарю новый контракт не ранее чем за 180 дней и не позднее чем за 60 дней до истечения текущего, а 20-летний игрок отказался его подписывать, то «Локо», согласно регламенту РФС по статусу и переходам игроков, должен получить от новой команды существенную компенсацию.
Ранее Худяков отказался продлевать действующее соглашение, рассчитанное до июня 2024 года.
В этом сезоне вратарь не сыграл ни одного матча.
а вот про компенсацию не выкупил, если у него контракт заканчивается, то Локо тут при чем?