Вратарь «Локо» Худяков может перейти в «Динамо» за 3 млн евро

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Матч ТВ Даниил Худяков Футбол

«Локомотив» может получить 3 млн евро за Даниила Худякова.

«Динамо» в случае подписания Даниила Худякова выплатит «Локомотиву» компенсацию в размере около 3 млн евро, сообщает «Матч ТВ».

Так как железнодорожники предложили вратарю новый контракт не ранее чем за 180 дней и не позднее чем за 60 дней до истечения текущего, а 20-летний игрок отказался его подписывать, то «Локо», согласно регламенту РФС по статусу и переходам игроков, должен получить от новой команды существенную компенсацию.

Ранее Худяков отказался продлевать действующее соглашение, рассчитанное до июня 2024 года.

В этом сезоне вратарь не сыграл ни одного матча.

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34 комментария
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Ответ Дмитрий9779
Ещё не напилились.Худяков за 3 млн😄
Щас бы болельщику зенита про распил говорить)
+17
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+12
Ещё не напилились.Худяков за 3 млн😄
+17
-12
+5
Не самый плохой вариант для Динамо. Разве что дороговато. Прямо сейчас все равно не хуже будет тех, кто есть, за то хотя бы перспектива роста есть
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Он стоит от силы как хотя бы 60 Суторминов, но никак 6120, который ничего не проявил.
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Ответ Плацкарт Вагоныч
Он сильнее Лещука.
Вот реально откуда такая информация?! В чем он сильнее?! Зачем всякую чушь писать?!
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Ответ sebastian1410
в соответствии с регламентом ФИФА компенсация за подготовку и воспитания футболиста. деньги получает клуб воспитавший футболиста в данном случае это Локомотив.
три миллиона рублей - может быть. три ляма евро? не смешите
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Ответ Дмитрий9779
Ещё не напилились.Худяков за 3 млн😄
При чем тут распил, если это правила ФИФА и РФС — касательно переходов молодых игроков. в АПЛ такое постоянно, тот же Ливерпуль подписывал молодых игроков, у которых заканчивались контракты, и выплачивал сумму 3-5 лямов фунтов за это.
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Ответ Скрытый пользователь
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Лучше взять другого воспитанника Краснодара. Латышонок из Балтики летом станет свободным агентом. Прекрасно показывает себя в РПЛ. У Агкацева мало игровой практики в Краснодаре, ему бы в аренду.
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Ответ Peter Parker
Не самый плохой вариант для Динамо. Разве что дороговато. Прямо сейчас все равно не хуже будет тех, кто есть, за то хотя бы перспектива роста есть
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Зачем приобретали белорусского вратаря? Мариновать на лавке полтора года?
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Ответ Плацкарт Вагоныч
Он сильнее Лещука.
Давно его в деле видел? Последний официальный матч почти год назад.
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во первых не думаю что он лучше Лещука (особенно вспоминая как иногда косячил), во вторых он столько по сути не стоит. но если Динамо реально столько готово отвалить денег, то Локо конечно соглашаться нужно
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Я бы хотел, чтобы он остался. Но за такие деньги надо продавать без раздумий.
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Ответ Egobrain
если заплатит три миллиона, то пусть переходит, конечно. Динамо от денег не отказывается а вот про компенсацию не выкупил, если у него контракт заканчивается, то Локо тут при чем?
в соответствии с регламентом ФИФА компенсация за подготовку и воспитания футболиста. деньги получает клуб воспитавший футболиста в данном случае это Локомотив.
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Ответ Скрытый пользователь
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поддерживаю, у парня есть талант - но при лантратове у любого кипера шансов ноль. поэтому если можно продать и выручить деньги - надо продавать. без вариантов.
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Ответ Плацкарт Вагоныч
Я бы хотел, чтобы он остался. Но за такие деньги надо продавать без раздумий.
Это не продажа. Худяков уйдет свободным агентом. Вопрос только по компенсационным выплатам за подготовку игрока - как их посчитали и кто платить будет. Раньше часто все перекладывали на игроков, иногда в схемах задействовали третий клуб из низшего дивизиона, чтобы снизить размер выплат.
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Ответ Плацкарт Вагоныч
Я бы хотел, чтобы он остался. Но за такие деньги надо продавать без раздумий.
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Ответ kacnep
Ощущение, что некоторые юзеры спорца дальше заголовка не читают
Ну поклонники-клуба-имя-которых-нельзя-называть славятся своими комментариями невпопад про распилы, админресурсы, "кражи у конкурентов" - в общем, близкие им темы))
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Ответ Viktor Smolyanin
Щас бы болельщику зенита про распил говорить)
Ощущение, что некоторые юзеры спорца дальше заголовка не читают
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если заплатит три миллиона, то пусть переходит, конечно. Динамо от денег не отказывается

а вот про компенсацию не выкупил, если у него контракт заканчивается, то Локо тут при чем?
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Ответ Милдронат Бромантанов
Чего?! Какие три ляма за лютого лавочника, у которого еле 20 матчей в РПЛ то набирается, жесть.. Лещук-2, только помоложе
Он сильнее Лещука.
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Кудравца взяли за копейки этого дорого.А если поделить на двоих то все нормуль.Лещук в Америку а Шунин детишек тренеровать.
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а лещ пусть дальше байки про америку в барах травит)
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