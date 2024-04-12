Вратарь «Локо» Худяков может перейти в «Динамо» за 3 млн евро

«Локомотив» может получить 3 млн евро за Даниила Худякова.

« » в случае подписания выплатит « иву» компенсацию в размере около 3 млн евро, сообщает « ».

Так как железнодорожники предложили вратарю новый контракт не ранее чем за 180 дней и не позднее чем за 60 дней до истечения текущего, а 20-летний игрок отказался его подписывать, то «Локо», согласно регламенту РФС по статусу и переходам игроков, должен получить от новой команды существенную компенсацию.

Ранее Худяков отказался продлевать действующее соглашение, рассчитанное до июня 2024 года.

В этом сезоне вратарь не сыграл ни одного матча.