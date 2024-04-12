Воспитанник «Краснодара» Марченко: «Мы возили рылом «Шахтер» с Зинченко. Он сейчас в ЛЧ с «Арсеналом», а я – на Сахалине. Как это работает? В «Ман Сити» месяцок потренируюсь и буду на таком же уровне»

Александр Марченко рассказал о недоверии к выпускникам академии «Краснодара».

Марченко был в системе « » до 2018 года, но провел лишь один матч за основную команду. Сейчас 28-летний футболист выступает за «Сахалин» во лиге Б.

«Ко мне доверия не было. Решили, что 1999 год будет играть в Премьер-лиге, им дали шанс, все плюс-минус вылезли. Но если ты старше 1999-го – в утиль. Несправедливо. Обидно за многих ребят: были в порядке, но не подфартило.

Однажды к нам на турнир памяти Вахрушева приезжали «Шахтер» и киевское «Динамо». За «Шахтер» играли (сейчас в аренде в «Эмполи» из «Аталанты» – Sports) и Зинченко. Мы этот «Шахтер» рылом возили. в ЛЧ с «Арсеналом», а я на . Как это работает? Не понимаю. А тогда мы ничем не уступали.

Сейчас, думаю, меня в «Манчестер Сити» закинуть – я месяцок потренируюсь и буду на таком же уровне. Футбол везде одинаковый, просто люди разные», – заявил Марченко.