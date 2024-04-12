Воспитанник «Краснодара» Марченко: «Мы возили рылом «Шахтер» с Зинченко. Он сейчас в ЛЧ с «Арсеналом», а я – на Сахалине. Как это работает? В «Ман Сити» месяцок потренируюсь и буду на таком же уровне»

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Александр Марченко рассказал о недоверии к выпускникам академии «Краснодара».

Марченко был в системе «Краснодара» до 2018 года, но провел лишь один матч за основную команду. Сейчас 28-летний футболист выступает за «Сахалин» во Второй лиге Б.

«Ко мне доверия не было. Решили, что 1999 год будет играть в Премьер-лиге, им дали шанс, все плюс-минус вылезли. Но если ты старше 1999-го – в утиль. Несправедливо. Обидно за многих ребят: были в порядке, но не подфартило.

Однажды к нам на турнир памяти Вахрушева приезжали «Шахтер» и киевское «Динамо». За «Шахтер» играли Виктор Коваленко (сейчас в аренде в «Эмполи» из «Аталанты» – Sports) и Зинченко. Мы этот «Шахтер» рылом возили. Зинченко в ЛЧ с «Арсеналом», а я на Сахалине. Как это работает? Не понимаю. А тогда мы ничем не уступали.

Сейчас, думаю, меня в «Манчестер Сити» закинуть – я месяцок потренируюсь и буду на таком же уровне. Футбол везде одинаковый, просто люди разные», – заявил Марченко.

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70 комментариев
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Вот фантазёр то,просто кто то прогрессирует ,а кто то останавливается в развитии ,Зинченко прогрессировал,а ты нет ,футбол не обманешь
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+82
Открою Марченко тайну. Скауты МанСити играют в дартс с картой мира, попали дротиком в Уфу и пришлось оттуда игрока брать. Потом Зинченко месяц в Манчестере потренировался и всё получилось) не удивлюсь,что он и в это поверит)
+84
-2
+82
«Месяцок потренируюсь и буду на том же уровне». Так вот как это работает…)
+68
-1
+67
А ты представь еще лица тех офис.менеджеров которые в детстве его возили на уличных полях
+50
-4
+46
Паспортист здорового человека.
На своём месте.
+31
-5
+26
И меня если в Реал взять, я через месяц Модрича из состава вытесню.
+25
0
+25
Возили вы молодежный Шахтер скорее всего также как Прудников и Ко выиграли юниорский Евро у Тони Крооса - за счет форсированной физухи. А потом во взрослом футболе выяснилось, что кроме нее особо ничего нет.
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Ответ Spartakus1984
Тоже не понимаю как это работает,Зинченко и в Уфе не выделялся.
Выделялся.
+30
-6
+24
Ответ Spartakus1984
Тоже не понимаю как это работает,Зинченко и в Уфе не выделялся.
В смысле не выделялся? он с мячом работал мягко, как мало кто умел.
+29
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+23
А вот и подопечный для Мостового.
+21
-2
+19
Ответ madaev
А ты представь еще лица тех офис.менеджеров которые в детстве его возили на уличных полях
Им тоже месяцок потренироваться и будут блестать в этих ваших Арсеналах и Бавариях!
+16
-1
+15
Ответ vavila
Расскажи это РФС
Ты правда считаешь что в этом РФС виновата ?таких талантов по всей России тысячи ,которые дальше перестают развиваться )Мы с Динамо U-18 возили Барсу ,Боруссию с Кркичами всякими и дос Сантосами,в Итоге с нашего года играет Только Смолов ,остальные играли не на таком высоком уровне,и в этом виноваты только мы сами
+15
0
+15
"Как это работает? Не понимаю."

это печально :(
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-2
+15
Ладно бы участник финала Евро по юношам вспоминал и сравнивал, а тут обычный товарищеский турнир, коих академии круглый год посещают.
+11
-1
+10
Дайте мне точку опоры в "МанСити" и я стану Кевином Де Брюйене.
+11
-1
+10
Ответ помню джанашия
Кокорину как то Фиорентина не помогла.
У Кокорина не было задачи быть основным в Фиорентине , он не давал расслабляться Влаховичу тот дорос до Юве, Саша задачу выполнил и уехал в Кипр
+10
0
+10
Ответ Rio de Janeiro
Комментарий скрыт
Z вас поразила? так интересно пишите про бразильский футбол и так ужасно комментите украинский..
+9
-2
+7
Зинченко 3 года на банке тренировался у Пепа, чтобы стать тем кем стал. А тут за месяц хочет :)
+7
-1
+6
Наследие Сапогова живет)
+8
-2
+6
я чеканить умею а абаскаль нет, почему он тогда тренер?
Футбол везде одинаковый, просто люди разные
+7
-2
+5
Мостовой: Моя школа.
+5
-1
+4
Ответ FunyaFun
«Месяцок потренируюсь и буду на том же уровне». Так вот как это работает…)
Кокорину как то Фиорентина не помогла.
+4
0
+4
Меня бы закинуть в ракету 63 года назад и первым космонавтом был бы я, вот так это работает.
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0
+3
По такой логике у футболистов, которые возят Марченко во Второй лиге Б, вообще потолка нет. Потенциальные Холланды и Мбаппе.
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0
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Здесь даже шутки неуместны) у парня слишком сильное психическое напряжение, оттого и рационализацию включил
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-2
+3
Очень люблю читать подобных альтернативно одаренных товарищей, здорово повышает настроение.
+5
-2
+3
Это работает так: тренер даёт задачи на тренировки и матчи, и ты ВСЕГДА стараешься выполнить больше того, что он просит. Тренер ставит на непривычную позицию - адаптируешься и благодаришь за возможность играть. Оставляет в запасе - не ноешь, а ещё больше работаешь на тренировках. В нарушении режима тебя никогда не замечают, отпуска выходишь со своим идеальным весом, ну ещё можно вспомнить всякие мелочи типа коммуникабельности и умения завести хорошие отношения с партнёрами по команде.
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Обожаю этих футбиков, которые играют в чемпионате бани.
По перспективе сравни Фодену были, да либо травма, либо тренер зачехлил!
Винить в своих неудачах нужно только себя, тогда будет от тебя толк!!
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Сам наглядно и показал "как это работает" в головах на своем примере.

+ на каком-то этапе уже просто бегать как угорелые не дает преимуществ, а именно на этом юноши у нас и сверкали в основном

А "Краснодар" в какой-то момент очень доверял своим воспитанникам, которые то Шапи, то Игнатьев с агентами, то просто уходили
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+2
А не переписаны ли вы были?😏
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