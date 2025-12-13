Ротенберг об Аймурзине в «России 25»: «Всех великих игроков привлекаем к сборной. По таланту к Данилу нет вопросов, он может стать одним из лучших в мире»
Роман Ротенберг оценил игру Данила Аймурзина за сборную «России 25».
Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг высказался об игре нападающего «Северстали» Данила Аймурзина.
В субботу сборная «России 25» обыграла команду Беларуси (3:1) в матче Кубка Первого канала, Аймурзин отметился дублем.
– Аймурзин хорошо вписался в ярославскую тройку вместо Радулова. Как это удалось?
– Радулов дал напутствие всей команде. Мы всегда привлекаем всех наших великих игроков к сборной России.
Думаю, по таланту к Аймурзину нет вопросов. По игровому интеллекту и технике у него большое будущее. Он может стать одним из лучших в мире.
У нас очень быстрая маневренная команда. Мы собрали лучших хоккеистов. Это лучшие игроки России, – сказал Ротенберг.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости