Ротенберг об Аймурзине в «России 25»: «Всех великих игроков привлекаем к сборной. По таланту к Данилу нет вопросов, он может стать одним из лучших в мире»

Роман Ротенберг оценил игру Данила Аймурзина за сборную «России 25».

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг высказался об игре нападающего «Северстали » Данила Аймурзина .

В субботу сборная «России 25» обыграла команду Беларуси (3:1) в матче Кубка Первого канала, Аймурзин отметился дублем.

– Аймурзин хорошо вписался в ярославскую тройку вместо Радулова. Как это удалось?

– Радулов дал напутствие всей команде. Мы всегда привлекаем всех наших великих игроков к сборной России.

Думаю, по таланту к Аймурзину нет вопросов. По игровому интеллекту и технике у него большое будущее. Он может стать одним из лучших в мире.

У нас очень быстрая маневренная команда. Мы собрали лучших хоккеистов. Это лучшие игроки России, – сказал Ротенберг.