Тринеев дебютирует в НХЛ – в матче «Вашингтона» с «Виннипегом». У 23-летнего форварда 6+6 в 15 играх сезона АХЛ
Форвард «Вашингтона» Богдан Тринеев проведет первый матч в НХЛ.
Нападающий «Вашингтона» Богдан Тринеев включен в заявку на матч против «Виннипега», россиянин дебютирует в НХЛ.
Игра регулярного чемпионата состоится 14 декабря, начало – в 3:00 по московскому времени.
Тринеев заявлен в 4-м звене – с Брэндоном Дьюхэймом и Хендриксом Лапьером.
На счету 23-летнего Тринеева 12 (6+6) очков в 15 играх за «Херши» в этом сезоне АХЛ. В прошлой регулярке Тринеев заработал 22 (14+8) очка в 62 играх.
Напомним, «Вашингтон» выбрал Богдана под общим 117‑м номером на драфте 2020 года.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
