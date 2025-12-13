Тринеев дебютирует в НХЛ – в матче «Вашингтона» с «Виннипегом». У 23-летнего форварда 6+6 в 15 играх сезона АХЛ

Форвард «Вашингтона» Богдан Тринеев проведет первый матч в НХЛ.

Нападающий «Вашингтона » Богдан Тринеев включен в заявку на матч против «Виннипега », россиянин дебютирует в НХЛ .

Игра регулярного чемпионата состоится 14 декабря, начало – в 3:00 по московскому времени.

Тринеев заявлен в 4-м звене – с Брэндоном Дьюхэймом и Хендриксом Лапьером .

На счету 23-летнего Тринеева 12 (6+6) очков в 15 играх за «Херши » в этом сезоне АХЛ . В прошлой регулярке Тринеев заработал 22 (14+8) очка в 62 играх.

Напомним, «Вашингтон» выбрал Богдана под общим 117‑м номером на драфте 2020 года.