«Цена таких фейковых молитв стремится к нулевой». В РПЦ отреагировали на разговор Томаса Баха с пранкерами

Теги МОК Томас Бах религия Легкая атлетика

В РПЦ заявили, что цена «молитвы» Томаса Баха стремится к нулевой.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Бах в беседе с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом произнес «молитву» за отмену Игр дружбы, которые пройдут в России в сентябре.

«Высокопоставленные западные чиновники, в том числе чиновники [Международного] олимпийского комитета, продемонстрировали свою готовность быть вовлеченными в политическую борьбу, делая спорт пространством не мира и согласия, а инструментом манипуляции.

За что бы они ни молились ради достижения своих политических целей, серьезно или в шутку, – все это не имеет никакого смысла и значения. Цена таких фейковых молитв стремится к нулевой», – цитирует ТАСС слова собеседника из Русской православной церкви (РПЦ).

Томас Бах помолился святым Вовану и Лексусу, чтобы Игры дружбы не состоялись. Есть видео

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26 комментариев
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Заговорили специалисты по ценам и фейкам бггг
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Самое любимое слово представителей церкви это "цена"
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"Фейковые" молитвы? Модный какой церковнослужитель ))
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попики знают толк в ценах на молитвы
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Lenta.ru
11 ноября 2021, 15:06
Заимствование и использование в речи иностранных слов стало представлять опасность для развития русского языка. Об этом, как сообщает официальный сайт московского патриархата, заявил на Международном съезде учителей и преподавателей русской словесности патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Отдельно глава РПЦ раскритиковал российские СМИ.

Он также назвал практику заимствования иностранных выражений и даже целых синтаксических конструкций «нездоровой модой», заметив, что особенно заметно она проявляется в массовой культуре и в молодежной речи. Там, по его мнению, «обильно присутствуют так называемые вульгаризмы», под которыми глава РПЦ подразумевает неуместные заимствования из иностранного языка, преимущественно английского.
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Не цена, а строго установленный размер добровольного пожертвования!
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В РПЦ хорошо разбираются в ценах.
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Пранкеры "разыграли" Баха, Бах разыграл РПЦ...
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Ответ D-eisler@yandex.ru
а как он должен разговаривать? на старославянском?
Можно сказать "ложные", например.
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То ли дело церковь в России...
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Ценная новость в разделе "Лёгкая атлетика".
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все у них вокруг денег крутится.
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Почем нынче правильный опиум для народа, огласите прейскурант.
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Т. е. наша церковь на полном серьёзе это комментирует?? 🙄
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О цене патриарха Кирилла можно говорить часами...
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Ответ Биркарт фон Грелленорт
Заговорили специалисты по ценам и фейкам бггг
Специалист, пожелавший остаться неизвестным... Но, с пролетарской яростью, заклеймивший Баха ☝️👏👏👏
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Судя по комментам в Киеве свет дали.)))
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Позвольте, кто не заметил, новая мантра была недавно выдана на съезде профсоюзов, как база!
Так вот цитировать и аплодировать бурными аплодисментами после исполнения строк:

"Теперь мы в возрасте ином,
И чувствуем, и мыслим по-иному,
И говорим за праздничным вином:
Хвала и слава рулевому!"
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Ага. На днях попы летали вокруг какого-то очередного наводнения! Помогло ваще на 100%!! Все высохло за пять минут
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В думе иначе отнеслись к молитвам Баха. Вдруг сбудится.
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А цена не фейковых — от 500₽
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