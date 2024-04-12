«Цена таких фейковых молитв стремится к нулевой». В РПЦ отреагировали на разговор Томаса Баха с пранкерами
В РПЦ заявили, что цена «молитвы» Томаса Баха стремится к нулевой.
Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Бах в беседе с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом произнес «молитву» за отмену Игр дружбы, которые пройдут в России в сентябре.
«Высокопоставленные западные чиновники, в том числе чиновники [Международного] олимпийского комитета, продемонстрировали свою готовность быть вовлеченными в политическую борьбу, делая спорт пространством не мира и согласия, а инструментом манипуляции.
За что бы они ни молились ради достижения своих политических целей, серьезно или в шутку, – все это не имеет никакого смысла и значения. Цена таких фейковых молитв стремится к нулевой», – цитирует ТАСС слова собеседника из Русской православной церкви (РПЦ).
Томас Бах помолился святым Вовану и Лексусу, чтобы Игры дружбы не состоялись. Есть видео
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11 ноября 2021, 15:06
Заимствование и использование в речи иностранных слов стало представлять опасность для развития русского языка. Об этом, как сообщает официальный сайт московского патриархата, заявил на Международном съезде учителей и преподавателей русской словесности патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Отдельно глава РПЦ раскритиковал российские СМИ.
Он также назвал практику заимствования иностранных выражений и даже целых синтаксических конструкций «нездоровой модой», заметив, что особенно заметно она проявляется в массовой культуре и в молодежной речи. Там, по его мнению, «обильно присутствуют так называемые вульгаризмы», под которыми глава РПЦ подразумевает неуместные заимствования из иностранного языка, преимущественно английского.
Так вот цитировать и аплодировать бурными аплодисментами после исполнения строк:
"Теперь мы в возрасте ином,
И чувствуем, и мыслим по-иному,
И говорим за праздничным вином:
Хвала и слава рулевому!"