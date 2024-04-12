«Цена таких фейковых молитв стремится к нулевой». В РПЦ отреагировали на разговор Томаса Баха с пранкерами

В РПЦ заявили, что цена «молитвы» Томаса Баха стремится к нулевой.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Бах в беседе с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом произнес «молитву» за отмену Игр дружбы, которые пройдут в России в сентябре.

«Высокопоставленные западные чиновники, в том числе чиновники [Международного] олимпийского комитета, продемонстрировали свою готовность быть вовлеченными в политическую борьбу, делая спорт пространством не мира и согласия, а инструментом манипуляции.

За что бы они ни молились ради достижения своих политических целей, серьезно или в шутку, – все это не имеет никакого смысла и значения. Цена таких фейковых молитв стремится к нулевой», – цитирует ТАСС слова собеседника из Русской православной церкви (РПЦ).

Томас Бах помолился святым Вовану и Лексусу, чтобы Игры дружбы не состоялись. Есть видео

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