Джерри дебютирует за «Эдмонтон» – в матче с «Торонто». «Ойлерс» вчера выменяли вратаря у «Питтсбурга»
Тристан Джерри проведет первый матч за «Эдмонтон» после обмена из «Питтсбурга».
Тристан Джерри проведет первый матч за «Эдмонтон» в регулярном чемпионате НХЛ – против «Торонто».
Игра состоится 14 декабря, начало – в 3:00 по московскому времени.
Вчера «Ойлерс» выменяли 30-летнего голкипера у «Питтсбурга». В результате сделки «Пингвинс» получили вратаря Стюарта Скиннера, а также защитника Бретта Кулака и выбор во втором раунде драфта НХЛ-2029.
Джерри одержал 9 побед в 14 матчах за «Питтсбург» в этом сезоне, отражая в среднем 90,9% бросков при коэффициенте надежности 2,66.
«Эдмонтон» обменял вратаря, с которым 2 года подряд играл в финале. Зачем?!
