Лепс пригласил на матч «России 25» с Казахстаном на Кубке Первого канала: «Это большой хоккей. Желаем нашей сборной удачи и победы»
Григорий Лепс пригласил болельщиков на матч «России 25» и Казахстана.
Певец Григорий Лепс пригласил болельщиков на матч сборных «России 25» и Казахстана, который состоится в воскресенье в рамках Кубка Первого канала.
«Всем добрый день, дорогие друзья! Я, Григорий Лепс, хочу пригласить вас на Кубок Первого канала в Новосибирске. Это большой хоккей, большой спорт. Настоящие эмоции, праздник для всех, любит хоккей.
Приходите поддержать нашу сборную. Желаем ей удачи и победы. Ваш Григорий Лепс», – заявил певец.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал ФХР
