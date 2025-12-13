Лепс пригласил на матч «России 25» с Казахстаном на Кубке Первого канала: «Это большой хоккей. Желаем нашей сборной удачи и победы»

Григорий Лепс пригласил болельщиков на матч «России 25» и Казахстана.

Певец Григорий Лепс пригласил болельщиков на матч сборных «России 25» и Казахстана , который состоится в воскресенье в рамках Кубка Первого канала.

«Всем добрый день, дорогие друзья! Я, Григорий Лепс, хочу пригласить вас на Кубок Первого канала в Новосибирске. Это большой хоккей, большой спорт. Настоящие эмоции, праздник для всех, любит хоккей.

Приходите поддержать нашу сборную. Желаем ей удачи и победы. Ваш Григорий Лепс», – заявил певец.