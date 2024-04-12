Монте-Карло (ATP). 1/4 финала. Хачанов поборется с Циципасом, Синнер – с Руне, Джокович сыграет с де Минауром, Рууд – с Эмбером

Теги результаты ATP Rolex Monte-Carlo Masters Теннис

Карен Хачанов сыграет со Стефаносом Циципасом в четвертьфинале в Монте-Карло.

Янник Синнер встретится с Хольгером Руне.

Сетка турнира здесь.

Rolex Monte-Carlo Masters

Монте-Карло, Монако

7 – 14 апреля 2024

ATP 1000

Призовой фонд – 5 950 575 евро

Открытые корты, грунт

1/4 финала

Стефанос Циципас (Греция) Карен Хачанов (Россия)
Дата проведения
12 апреля, 12.00
Онлайн матча

 

Хольгер Руне (Дания) Янник Синнер (Италия)
Дата проведения
12 апреля, 14.00
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия) Алекс де Минаур (Австралия)
Дата проведения
12 апреля, 15.30
Онлайн матча

 

Юго Эмбер (Франция) Каспер Рууд (Норвегия)
Дата проведения
12 апреля, 17.00
Онлайн матча
3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Если синьёр Синнёр сегодня проиграет, то опустится на 3ю строчку рейтинга. Карась вернётся на 2ю.
Если проиграет XPyнe, то вылетит из ТОП-10.

Даже и не знаю, за кого притопить))))
10ка в нынешнем составе меня вполне устраивает.
Но уверен, что Синнёр останется №2.
воттаккакто))))
+1
0
+1
Удачи и победы ВЕЛИЧАЙШЕМУ Новаку Джоковичу!
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий