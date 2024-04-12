Монте-Карло (ATP). 1/4 финала. Хачанов поборется с Циципасом, Синнер – с Руне, Джокович сыграет с де Минауром, Рууд – с Эмбером
Карен Хачанов сыграет со Стефаносом Циципасом в четвертьфинале в Монте-Карло.
Янник Синнер встретится с Хольгером Руне.
Сетка турнира здесь.
Rolex Monte-Carlo Masters
Монте-Карло, Монако
7 – 14 апреля 2024
ATP 1000
Призовой фонд – 5 950 575 евро
Открытые корты, грунт
1/4 финала
- Дата проведения
- 12 апреля, 12.00
- Дата проведения
- 12 апреля, 14.00
- Дата проведения
- 12 апреля, 15.30
- Дата проведения
- 12 апреля, 17.00
Если проиграет XPyнe, то вылетит из ТОП-10.
Даже и не знаю, за кого притопить))))
10ка в нынешнем составе меня вполне устраивает.
Но уверен, что Синнёр останется №2.
воттаккакто))))