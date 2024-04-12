Анкалаев отказался от боя с Перейрой на UFC 300: «У нас был священный месяц Рамадан»
Магомед Анкалаев заявил, что отказался от поединка с Алексом Перейрой.
На турнире UFC 300 Перейра проведет титульную защиту против Джамала Хилла.
«Этот бой для меня особенно интересен, так как мне обещали, что я встречусь с тем, кто его выиграет. Мне вообще предлагали провести бой с Перейрой на этом турнире, но так как у нас был священный месяц Рамадан, мне пришлось отказаться.
Я уже долго в этом спорте, не вижу опасности ни от кого из них. Мне вообще без разницы, кто победит. У меня были разные испытания, были соперники и удобные, и неудобные. Цель одна – завоевать пояс», – сказал полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.
Тренер Анкалаева: «Уайт сказал, что готов дать Магомеду бой за пояс»
Анкалаев готов к титульнику c Перейрой на UFC 300, несмотря на Рамадан. Справедливо, но риск