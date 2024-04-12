Анкалаев отказался от боя с Перейрой на UFC 300: «У нас был священный месяц Рамадан»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Алекс Перейра UFC 300 Джамал Хилл Бокс/MMA/UFC

Магомед Анкалаев заявил, что отказался от поединка с Алексом Перейрой.

На турнире UFC 300 Перейра проведет титульную защиту против Джамала Хилла.

«Этот бой для меня особенно интересен, так как мне обещали, что я встречусь с тем, кто его выиграет. Мне вообще предлагали провести бой с Перейрой на этом турнире, но так как у нас был священный месяц Рамадан, мне пришлось отказаться.

Я уже долго в этом спорте, не вижу опасности ни от кого из них. Мне вообще без разницы, кто победит. У меня были разные испытания, были соперники и удобные, и неудобные. Цель одна – завоевать пояс», – сказал полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.

Тренер Анкалаева: «Уайт сказал, что готов дать Магомеду бой за пояс»

Анкалаев готов к титульнику c Перейрой на UFC 300, несмотря на Рамадан. Справедливо, но риск

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну как обычно...
+8
-2
+6
А потом говорят, ууу, это все потому что мы россияне, злые омериканцы не хотят видеть нас чемпионами
+7
-6
+1
Драться голыми в трусах перед неверными в остальное время, это нормально, а тут прям набожность из всех щелей
+4
-4
0
Я с большим уважением отношусь к религии. И Магомеда тоже понимаю, но я думаю если ему реально предлагали этот бой то ради такого можно наверное было один год сделать исключение! Учитывая какой длинный путь проделал Магомед и сколько труда вложил! Но не нам его судить значит он посчитал что так правильнее
0
0
0
Ответ Дмитрий Коломейцев
А потом говорят, ууу, это все потому что мы россияне, злые омериканцы не хотят видеть нас чемпионами
Та причем тут россияне, будет ныть , что его все боятся
0
0
0
Ответ Мага осторожный
Драться голыми в трусах перед неверными в остальное время, это нормально, а тут прям набожность из всех щелей
Это другое )))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий