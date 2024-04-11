12 апреля в Мурманске в финале Кубка Содружества пройдет женский спринт.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24

4-й этап (финал)

Мурманск, Россия

Женщины

Спринт

Начало – 11:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».

Старт-лист

1.

2.

3. (Беларусь)

4.

5.

10.

11. Екатерина Юрлова-

12.

15.

16.

17.

20. (Беларусь)

21.

24.

26.

29.