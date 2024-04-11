Кубок Содружества. Спринт. Смольская стартует 3-й, Казакевич – 4-й, Анастасия Шевченко – 5-й, Юрлова-Перхт – 11-й, Наталия Шевченко - 16-й, Сола – 20-й, Сливко - 29-й
12 апреля в Мурманске в финале Кубка Содружества пройдет женский спринт.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24
4-й этап (финал)
Мурманск, Россия
Женщины
Спринт
Начало – 11:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».
Старт-лист
3. Динара Смольская (Беларусь)
11. Екатерина Юрлова-Перхт
15. Тамара Дербушева
16. Наталия Шевченко
20. Анна Сола (Беларусь)
24. Полина Шевнина
29. Виктория Сливко