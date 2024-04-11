Кубок Содружества. Спринт. Смольская стартует 3-й, Казакевич – 4-й, Анастасия Шевченко – 5-й, Юрлова-Перхт – 11-й, Наталия Шевченко - 16-й, Сола – 20-й, Сливко - 29-й

Теги сборная России жен результаты сборная Беларуси жен Екатерина Юрлова-Перхт Лариса Куклина спринт (жен) Динара Смольская (Алимбекова) Наталья Гербулова Виктория Сливко Светлана Миронова Тамара Дербушева (Воронина) Анна Сола Анастасия Егорова Ирина Казакевич Полина Шевнина Екатерина Носкова (Мошкова) Анастасия Шевченко Анастасия Батманова Анастасия Гореева Наталия Шевченко (Мекрюкова) Кубок Содружества Биатлон

12 апреля в Мурманске в финале Кубка Содружества пройдет женский спринт.

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4-й этап (финал)

Мурманск, Россия

Женщины

Спринт

Начало – 11:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ». 

Старт-лист 

1. Светлана Миронова

2. Лариса Куклина

3. Динара Смольская (Беларусь)

4. Ирина Казакевич

5. Анастасия Шевченко 

10. Анастасия Батманова

11. Екатерина Юрлова-Перхт

12. Екатерина Носкова

15. Тамара Дербушева

16. Наталия Шевченко 

17. Наталья Гербулова

20. Анна Сола (Беларусь)

21. Анастасия Гореева 

24. Полина Шевнина 

26. Анастасия Егорова

29. Виктория Сливко 

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3 комментария
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Кате красивых гонок под занавес, Натали - победы.
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каюмовой нет нигматулиной нет зато есть какая то прошина и полянская🤔
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