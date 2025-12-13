Морозов об Олимпиаде без России: «Теряет в уровне, интерес болельщиков снижается. Поедут ли игроки НХЛ на игры в Милан – никто не понимает. Успеют ли там достроить каток?»

Алексей Морозов: Олимпиада без России теряет интерес болельщиков.

Президент Fonbet КХЛ Алексей Морозов заявил, что без сборной России олимпийские игры теряют в уровне и привлекают меньше болельщиков.

– Вам не жалко отпускать игроков КХЛ на Олимпиаду?

– А у вас есть предложения?

– Не отпускать.

– Но у нас в регламенте записано, что мы должны отпускать игроков в их национальные сборные. Да, над этим пунктом закона идет работа. Мы хотели бы что‑то изменить. Но сейчас ситуация выглядит так: перед сезоном мы разговаривали с клубами и сказали, что когда они подписывают легионеров, то должны обращать внимание на то, что надо будет индивидуально договариваться с игроками об их участии в Олимпиаде. Хотят ли они их отпускать, не хотят – нужно договариваться заранее.

Сейчас у нас даже нет информации, на каких игроков пришел вызов, кого хотят видеть в олимпийских сборных. И вообще информация по Играм‑2026 в Милане идет противоречивая. Никто не понимает, поедут ли туда игроки НХЛ. Что там с размером катка? Успеют ли его достроить? Мы видим, что руководство НХЛ это обсуждает. В Олимпиаде не участвует сборная России, что нарушает спортивный принцип. Соревнование теряет в уровне, а интерес болельщиков снижается, – сказал Морозов.