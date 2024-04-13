«Сперс» отыгрались с «-23» и вырвали победу у «Наггетс» благодаря броску Девонте Грэма на последней секунде

Теги Денвер Сан-Антонио НБА Баскетбол - видео Джамал Мюррэй Девонте Грэм Баскетбол

«Сперс» вырвали победу у «Наггетс» благодаря броску Девонте Грэма.

«Сан-Антонио» по ходу встречи уступал «-23», но отыгрался и вышел вперед благодаря попаданию защитника за 0,9 секунды до сирены.

«Денвер» не использовал возможность в следующем владении. Джамал Мюррэй не успел ввести мяч из-за боковой за 5 секунд.

Техасцы победили 121:120. Теперь впервые в истории НБА три команды претендуют на победу в конференции за одну игру до завершения регулярки.

«Оклахома», «Миннесота» и «Наггетс» по итогам 81 матча имеют одинаковый турнирный показатель – 56-25.

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1 комментарий
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Прикольно)
Ребята радуются так, будто выиграли серию) Ну на самом деле при таком сезоне они действительно должны находить свои радости, свои эвересты. Молодцы
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