«Сперс» отыгрались с «-23» и вырвали победу у «Наггетс» благодаря броску Девонте Грэма на последней секунде

«Сперс» вырвали победу у «Наггетс» благодаря броску Девонте Грэма.

« » по ходу встречи уступал «-23», но отыгрался и вышел вперед благодаря попаданию защитника за 0,9 секунды до сирены.

« » не использовал возможность в следующем владении. не успел ввести мяч из-за боковой за 5 секунд.

Техасцы победили 121:120. Теперь впервые в истории три команды претендуют на победу в конференции за одну игру до завершения регулярки.

«Оклахома», «Миннесота» и «Наггетс» по итогам 81 матча имеют одинаковый турнирный показатель – 56-25.