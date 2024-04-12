Медведева, Скопцова, Траньков и Нагучев будут вести новое шоу о фигурном катании «Каток». Первым гостем стал Александр Жулин
В России будет выходить новое шоу о фигурном катании.
Ведущими первого выпуска шоу «Каток» стали фигуристы Евгения Медведева, Анастасия Скопцова, Максим Траньков и комментатор Роман Нагучев. Гость – тренер Александр Жулин.
«Всем привет! Это «Каток», и мы – новое шоу о фигурном катании. Здесь мы обсуждаем главные события из мира фигурки за последнюю неделю», – говорится в анонсе первого выпуска.
Шоу будет выходить на ютуб-канале и в ВК.
Отличные ведущие.
Но Жулин в данном случае хорошая лакмусовая бумажка профессионализма новой команды.
По-хорошему, с ним бы провести откровенный и обстоятельный разговор о ситуации в танцах.
Но что-то подсказывает, всё будет по-другому.