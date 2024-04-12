Медведева, Скопцова, Траньков и Нагучев будут вести новое шоу о фигурном катании «Каток». Первым гостем стал Александр Жулин

Теги Максим Траньков сборная России Александр Жулин Евгения Медведева Роман Нагучев Анастасия Скопцова Фигурное катание

В России будет выходить новое шоу о фигурном катании.

Ведущими первого выпуска шоу «Каток» стали фигуристы Евгения Медведева, Анастасия Скопцова, Максим Траньков и комментатор Роман Нагучев. Гость – тренер Александр Жулин. 

«Всем привет! Это «Каток», и мы – новое шоу о фигурном катании. Здесь мы обсуждаем главные события из мира фигурки за последнюю неделю», – говорится в анонсе первого выпуска.

Шоу будет выходить на ютуб-канале и в ВК. 

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18 комментариев
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Маловато ведущих, может еще человек 7 позвать?
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Интересный формат, люблю такое. Выглядит как-будто всё происходит в кампании людей на одной волне, которым есть чем поделиться со зрителем. Каждый дополняет друг друга, каждый умеет говорить, каждый знает как в юмор, как всерьёз...Удачи и интересных гостей.
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Опа! Что-то новенькое! В межсезонье будет интересно смотреть шоу о ФК
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Удачи!!!
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Ооо какая прекрасная новость!!! Жду с нетерпением 😍
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Настя и Женя 🔥скучно не будет😍
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Ведущие все очень симпатичные, разговорчивые, жду с интересом выпуск
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Ух ты, классно!
Отличные ведущие.
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Отличная команда! Думаю будет интересно.
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Транькову Первый канал разрешил вести подкасты на стороне? Или расторг договор?
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Надо было назвать шоу - " Четверо на одного"
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Непонятно, почему решили взять первое интервью у Жулина.
Но Жулин в данном случае хорошая лакмусовая бумажка профессионализма новой команды.
По-хорошему, с ним бы провести откровенный и обстоятельный разговор о ситуации в танцах.
Но что-то подсказывает, всё будет по-другому.
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Ответ Юра Плисецкий
Непонятно, почему решили взять первое интервью у Жулина. Но Жулин в данном случае хорошая лакмусовая бумажка профессионализма новой команды. По-хорошему, с ним бы провести откровенный и обстоятельный разговор о ситуации в танцах. Но что-то подсказывает, всё будет по-другому.
Завтра все увидим и услышим
+4
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С нетерпением жду выпуск!
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Ответ angryanonymous
Маловато ведущих, может еще человек 7 позвать?
Сделайте свое шоу и пригласите сколько хотите ведущих, кто вам мешает?
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Ответ Муми-тролль и комета
Шоу посвящено суровым будням российских асфальтоукладчиков.
Вы ещё не видели выпуск, а уже знаете о чем он?
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