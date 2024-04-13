«Вегас» вышел в плей-офф в 6-й раз за 7 сезонов в НХЛ. Клуб будет защищать чемпионский титул

«Вегас» вышел в плей-офф в 6-й раз за 7 сезонов в НХЛ.

«Голден Найтс» обеспечили себе место в розыгрыше Кубка Стэнли, обыграв «Миннесоту» (7:2) на фоне поражения «Сент-Луиса» от «Каролины».

Клуб из Невады набрал 94 очка в 79 играх и занимает 2-е место wild card в Западной конференции.

« » вступил в в 2017 году и пока только один раз пропустил плей-офф (в сезоне-2021/22).

В 2018 году клуб дошел до финала Кубка Стэнли, а в прошлом году выиграл трофей.