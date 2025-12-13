Канцеров о Мозякине в Зале славы отечественного хоккея: «Легенда. В детстве всегда равнялся на него. Зарипов тоже достоин»

Роман Канцеров: Мозякин – легенда, достоин включения в Зал славы.

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров прокомментировал введение Сергея Мозякина в Зал славы отечественного хоккея. Церемония прошла накануне в Новосибирске.

– Я рад за Сергея Валерьевича, он легенда и достоин того, что его ввели в Зал славы. Я всегда в детстве равнялся на него.

– Сергей Мозякин сейчас работает в системе «Металлурга». Вы с ними общаетесь?

– Да, вижу его на арене, взаимодействие идет. Мы общаемся, пересекаемся.

– Кто еще из наших легенд достоин того, чтобы попасть в Зал славы?

– Данис Зарипов достоин, – сказал Канцеров.