Канцеров о Мозякине в Зале славы отечественного хоккея: «Легенда. В детстве всегда равнялся на него. Зарипов тоже достоин»
Роман Канцеров: Мозякин – легенда, достоин включения в Зал славы.
Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров прокомментировал введение Сергея Мозякина в Зал славы отечественного хоккея. Церемония прошла накануне в Новосибирске.
– Я рад за Сергея Валерьевича, он легенда и достоин того, что его ввели в Зал славы. Я всегда в детстве равнялся на него.
– Сергей Мозякин сейчас работает в системе «Металлурга». Вы с ними общаетесь?
– Да, вижу его на арене, взаимодействие идет. Мы общаемся, пересекаемся.
– Кто еще из наших легенд достоин того, чтобы попасть в Зал славы?
– Данис Зарипов достоин, – сказал Канцеров.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
