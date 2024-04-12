Создатель Кубка Гагарина: «Кубок был признан одним из лучших по дизайну среди хоккейных трофеев. Кубок Стэнли – обычная дешевая чашка, которую купили в магазине»
Создатель Кубка Гагарина назвал Кубок Стэнли «обычной дешевой чашкой».
С 2009 года трофей, создателем которого является Владимир Майзель, вручается победителю чемпионата КХЛ.
«Объединить тему хоккея и космоса было очень сложно. Тогда было отрисовано много эскизов.
В итоге на кубке отражено несколько символичных моментов: лавр – символ славы, лебединые крылья – полета, портрет Гагарина, первый спутник изображен рядом с фигурой хоккеиста, присутствует отсылка к следам, которые коньки оставляют на льду.
В какой-то момент Кубок Гагарина был признан одним из лучших по дизайну среди всех хоккейных трофеев.
Когда я дал интервью одному канадцу, много шума наделали мои слова об отсутствии художественной ценности у Кубка Стэнли. Но ведь это так – это же обычная дешевая чашка, которая была куплена в каком-то магазине.
А у Кубка Гагарина, помимо того, что мы ежегодно наносим на него название клуба-победителя, имена игроков и тренеров, есть еще художественная, материальная ценность», – сказал создатель Кубка Гагарина Владимир Майзель.
И кстати, космос это хорошо но какие отношение Гагарин имеет к хоккею?
Такую же дичь несёт
Насчёт Гагарина, каждый так и норовит присосаться к успеху 63 летней давности, не имея к нему никакого отношения. Что за мода такая пошла? Есть что-то из современности, чем можно так же гордиться, как подвигом Юрия Алексеевича?!
Теперь бы могли :
Кубок Бориса Ротенберга !
В какой момент? Кем признан? Когда? Среди каких трофеев?
Вот так нам и подают совершенно любые бездоказательные новости во всех областях - стадо поверит всему и не важно, что этого никогда не было!
или просто не закусил
- Разруха не в клозетах, а в головах(с).
Хотя я болею за Салават и вообще матчей КГ видел намного больше, чем КС.
Все по заветам классиков.
С Днем Космонавтики всех!