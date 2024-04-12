Создатель Кубка Гагарина: «Кубок был признан одним из лучших по дизайну среди хоккейных трофеев. Кубок Стэнли – обычная дешевая чашка, которую купили в магазине»

Создатель Кубка Гагарина назвал Кубок Стэнли «обычной дешевой чашкой».

С 2009 года трофей, создателем которого является Владимир Майзель, вручается победителю чемпионата .

«Объединить тему хоккея и космоса было очень сложно. Тогда было отрисовано много эскизов.

В итоге на кубке отражено несколько символичных моментов: лавр – символ славы, лебединые крылья – полета, портрет Гагарина, первый спутник изображен рядом с фигурой хоккеиста, присутствует отсылка к следам, которые коньки оставляют на льду.

В какой-то момент был признан одним из лучших по дизайну среди всех хоккейных трофеев.

Когда я дал интервью одному канадцу, много шума наделали мои слова об отсутствии художественной ценности у Кубка Стэнли. Но ведь это так – это же обычная дешевая чашка, которая была куплена в каком-то магазине.

А у Кубка Гагарина, помимо того, что мы ежегодно наносим на него название клуба-победителя, имена игроков и тренеров, есть еще художественная, материальная ценность», – сказал создатель Кубка Гагарина Владимир Майзель.