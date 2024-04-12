Создатель Кубка Гагарина: «Кубок был признан одним из лучших по дизайну среди хоккейных трофеев. Кубок Стэнли – обычная дешевая чашка, которую купили в магазине»

Теги Кубок Стэнли НХЛ КХЛ Кубок Гагарина стиль ТАСС Владимир Майзель Хоккей

Создатель Кубка Гагарина назвал Кубок Стэнли «обычной дешевой чашкой».

С 2009 года трофей, создателем которого является Владимир Майзель, вручается победителю чемпионата КХЛ.

«Объединить тему хоккея и космоса было очень сложно. Тогда было отрисовано много эскизов.

В итоге на кубке отражено несколько символичных моментов: лавр – символ славы, лебединые крылья – полета, портрет Гагарина, первый спутник изображен рядом с фигурой хоккеиста, присутствует отсылка к следам, которые коньки оставляют на льду.

В какой-то момент Кубок Гагарина был признан одним из лучших по дизайну среди всех хоккейных трофеев.

Когда я дал интервью одному канадцу, много шума наделали мои слова об отсутствии художественной ценности у Кубка Стэнли. Но ведь это так – это же обычная дешевая чашка, которая была куплена в каком-то магазине.

А у Кубка Гагарина, помимо того, что мы ежегодно наносим на него название клуба-победителя, имена игроков и тренеров, есть еще художественная, материальная ценность», – сказал создатель Кубка Гагарина Владимир Майзель.

59 комментариев
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У нас так принято. Снаружи облепиться шиком и блеском,а внутри воздух из воздушного шарика
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-5
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Ценность спортивного трофея не в художественности, а в истории.
И кстати, космос это хорошо но какие отношение Гагарин имеет к хоккею?
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-3
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Только вот дешёвую чашку выиграть почётней 🤷‍♀️
+56
-4
+52
Ответ Nomer22
У нас так принято. Снаружи облепиться шиком и блеском,а внутри воздух из воздушного шарика
А ещё сказать, что у других - дeрьмo
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-2
+35
Кубок Стэнли делает великим его история, руки, которые его держали. А дизайн может быть любым. Ну, пусть красивее будет, если этому чуваку так приятнее )
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+27
Господи, какое дно...
+26
-3
+23
Охох, Майзель - не псевдоним ли Ротенберга
Такую же дичь несёт
Насчёт Гагарина, каждый так и норовит присосаться к успеху 63 летней давности, не имея к нему никакого отношения. Что за мода такая пошла? Есть что-то из современности, чем можно так же гордиться, как подвигом Юрия Алексеевича?!
+16
-2
+14
у меня кубок Гагарина вызывает ассоциацию с подстаканником для чая из советских поездов
+13
-1
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к сожалению для ротенбергов, история и репутация в магазине не продаются
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Да будь это хоть бывшее мусорное ведро, зачем принижать другое, нахваливая своё? Тем более, что ценность трофея не во внешнем виде, а в истории и престиже. И история про чашку, купленную 130 лет назад для приза любителям, прошедшую через столько великих команд и капитанов, очень крута.
+6
0
+6
Майзели как никто знают толк в кубках и чашах. Из чаши, сделанной из барона Майзеля, пил кровь Воланд на балу:)
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0
+6
Зачем это здесь? Создал кубок, молодец. С какой целью принижать дизайн Кубка Стэнли? Кому ты что-то хочешь доказать? Абсолютно дикий тип, странно что он вообще имеет отношение к искусству.
+6
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+5
Ответ Dizzod
Ценность спортивного трофея не в художественности, а в истории. И кстати, космос это хорошо но какие отношение Гагарин имеет к хоккею?
А чьим именем тогда ещё назвать было ?
Теперь бы могли :
Кубок Бориса Ротенберга !
+5
0
+5
Ответ OldRedWhite
А чьим именем тогда ещё назвать было ? Теперь бы могли : Кубок Бориса Ротенберга !
Кубок путина. Он ведь КХЛ придумал. Чем не повод?
+8
-3
+5
Чаша может и дешёвая, держать её в руках бесценно.
+4
0
+4
"В какой-то момент Кубок Гагарина был признан одним из лучших по дизайну среди всех хоккейных трофеев."
В какой момент? Кем признан? Когда? Среди каких трофеев?
Вот так нам и подают совершенно любые бездоказательные новости во всех областях - стадо поверит всему и не важно, что этого никогда не было!
+5
-1
+4
это он Ротенберга перечитал, когда тот рассказывал про победы над НХЛовцами силами молодёжи?
или просто не закусил
+4
0
+4
Не все то золото, что блестит... а еще вспомнилась история про Священый Гроаль,оказавшийся простой деревяшкой, и что стало с теми кто пил из богатых золотых
+6
-2
+4
Ответ Nomer22
У нас так принято. Снаружи облепиться шиком и блеском,а внутри воздух из воздушного шарика
Ладно бы воздух, а не ядовитые тухлые газы
+6
-3
+3
Ответ Nomer22
У нас так принято. Снаружи облепиться шиком и блеском,а внутри воздух из воздушного шарика
объективно конкурировать с НХЛ ни одна хоккейная лига не может - факт, ибо там играют все сильнейшие хоккеисты земного шара, но КХЛ точно железно занимает вторую строчку в этом плане, думаю это тоже почетно как не крути, поэтому не такой уж и "воздух" наша КХЛ
+3
0
+3
🤦🤦🤦
+5
-2
+3
А зачем, простите, объединять хоккей и космос?)
- Разруха не в клозетах, а в головах(с).
+3
0
+3
Его и на голову надевать удобней
+3
0
+3
Но выигрыш последнего в разы престижнее
+3
0
+3
ну вообще я поймал себя на мысли, что я понятия не имею как выглядит Кубок Гагарина, а вот изображение Кубка Стэнли я узнаю точно )
Хотя я болею за Салават и вообще матчей КГ видел намного больше, чем КС.
+3
0
+3
Ответ OldRedWhite
А чьим именем тогда ещё назвать было ? Теперь бы могли : Кубок Бориса Ротенберга !
Всеволода Боброва
+2
0
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Вот только кубок Стэнли самый престижный трофей в хоккее больше века, а вспомнит ли кто-то что за чашку разыгрывали в КХЛ через 100 лет не факт.
+3
-1
+2
Если честно, то я даже не сразу вспомню как кубок Гагарина выглядит, при всем уважении.
+4
-2
+2
А доллар -это грязная зелёная бумажка.
Все по заветам классиков.
+2
0
+2
Ответ Dan Boyle
Охох, Майзель - не псевдоним ли Ротенберга Такую же дичь несёт Насчёт Гагарина, каждый так и норовит присосаться к успеху 63 летней давности, не имея к нему никакого отношения. Что за мода такая пошла? Есть что-то из современности, чем можно так же гордиться, как подвигом Юрия Алексеевича?!
А как же! Вон ракеты гжелью расписали и стихами Рогозина, или еще чем-то в этом роде.
С Днем Космонавтики всех!
+2
0
+2
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