Экс-главу IBU Бессеберга приговорили к 3 годам и 1 месяцу тюрьмы за коррупцию

Норвежский суд приговорил экс-главу IBU Бессеберга к 3 годам 1 месяцу тюрьмы.

Андерс Бессеберг был признан виновным в получении взяток, в том числе от российских функционеров, связях с проститутками и участии в охотничьих поездках в Россию, Австрию и Чехию.

Судебный процесс над Бессебергом, который более 25 лет был президентом IBU, проходил в окружном суде Бускеруда с 9 января по 15 февраля.

Приговор был вынесен сегодня, текст длиной в 67 страниц зачитывали в течение нескольких часов.

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