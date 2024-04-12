Экс-главу IBU Бессеберга приговорили к 3 годам и 1 месяцу тюрьмы за коррупцию

Теги IBU Андерс Бессеберг Биатлон

Норвежский суд приговорил экс-главу IBU Бессеберга к 3 годам 1 месяцу тюрьмы.

Андерс Бессеберг был признан виновным в получении взяток, в том числе от российских функционеров, связях с проститутками и участии в охотничьих поездках в Россию, Австрию и Чехию.

Судебный процесс над Бессебергом, который более 25 лет был президентом IBU, проходил в окружном суде Бускеруда с 9 января по 15 февраля. 

Приговор был вынесен сегодня, текст длиной в 67 страниц зачитывали в течение нескольких часов.

Экс-босса биатлона судят за помощь России: ему дарили часы за $19 тысяч, проституток и туры на охоту

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9 комментариев
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Интересно а какая страна еще давала взятки?
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без показаний проституток буду считать, что поклёп возвели на мужика)
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Россия негодует, ждем очень важных для них мнений лаврова, захаровой, сольвьева.
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Ответ Алё? Алёна
Интересно а какая страна еще давала взятки?
Австрия и Чехия.
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Это же полный бред! 25 лет был президентом. Он уже там насквозь был пропитан коррупцией. Ограничевайте срок до 5 лет и проблем будет меньше
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Ответ Alex1104
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www.nrk.no/sport/besseberg-dommes-for-russisk-klokkegave-1.16838300
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Ответ Cruel Snake
Это же полный бред! 25 лет был президентом. Он уже там насквозь был пропитан коррупцией. Ограничевайте срок до 5 лет и проблем будет меньше
Ну вы как не в России живете.
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