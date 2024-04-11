Кубок Содружества. Спринт. Логинов стартует первым, Серохвостов – 4-м, Пащенко – 10-м, Смольский – 11-м, Халили – 17-м, Латыпов – 35-м

Теги сборная России результаты сборная Беларуси спринт Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Эдуард Латыпов Петр Пащенко Александр Поварницын Роман Елетнов Максим Воробей Никита Лобастов Ильназ Мухамедзянов Василий Томшин Карим Халили Антон Смольский Даниил Серохвостов Дмитрий Лазовский Евгений Емерхонов Кирилл Бажин Иван Колотов Денис Иродов Кубок Содружества Биатлон

12 апреля в Мурманске в финале Кубка Содружества пройдет мужской спринт.

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4-й этап (финал)

Мурманск, Россия

Мужчины

Спринт

Начало – 14:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ». 

Старт-лист 

1. Александр Логинов

2. Александр Поварницын

4. Даниил Серохвостов

5. Никита Лобастов (Беларусь)

6. Максим Воробей (Беларусь)

7. Денис Иродов

10. Петр Пащенко

11. Антон Смольский (Беларусь) 

12. Кирилл Бажин 

16. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

17. Карим Халили 

18. Ильназ Мухамедзянов 

22. Роман Елетнов

30. Иван Колотов

34. Максим Цветков

35. Эдуард Латыпов

36. Антон Бабиков

37. Василий Томшин 

42. Евгений Емерхонов

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1 комментарий
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Что-то за всю карьеру Логинова не помню такого стартового номера))
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