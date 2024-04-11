Кубок Содружества. Спринт. Логинов стартует первым, Серохвостов – 4-м, Пащенко – 10-м, Смольский – 11-м, Халили – 17-м, Латыпов – 35-м
12 апреля в Мурманске в финале Кубка Содружества пройдет мужской спринт.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24
4-й этап (финал)
Мурманск, Россия
Мужчины
Спринт
Начало – 14:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».
Старт-лист
5. Никита Лобастов (Беларусь)
6. Максим Воробей (Беларусь)
7. Денис Иродов
10. Петр Пащенко
11. Антон Смольский (Беларусь)
12. Кирилл Бажин
16. Дмитрий Лазовский (Беларусь)
17. Карим Халили
22. Роман Елетнов
30. Иван Колотов
34. Максим Цветков
35. Эдуард Латыпов
36. Антон Бабиков
37. Василий Томшин