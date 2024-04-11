Кубок Содружества. Спринт. Логинов стартует первым, Серохвостов – 4-м, Пащенко – 10-м, Смольский – 11-м, Халили – 17-м, Латыпов – 35-м

12 апреля в Мурманске в финале Кубка Содружества пройдет мужской спринт.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24

4-й этап (финал)

Мурманск, Россия

Мужчины

Спринт

Начало – 14:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».

Старт-лист

1.

2.

4.

5. (Беларусь)

6. (Беларусь)

7.

10.

11. (Беларусь)

12.

16. (Беларусь)

17.

18.

22.

30. Иван Колотов

34.

35.

36.

37.

42.