СКА направил письма в клубы КХЛ с проектом реформы судейства («Чемпионат»)

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь ЦСКА Локомотив Северсталь Лада Нефтехимик СКА Витязь Трактор Амур Спартак Автомобилист Торпедо судьи Динамо Минск КХЛ Барыс Динамо Роман Ротенберг Адмирал Сочи Куньлунь Ред Стар Чемпионат.com Sports.ru – Казахстан Хоккей

СКА обратился в клубы КХЛ с предложением поддержать реформу системы судейства.

Как сообщает «Чемпионат», клуб направил письма во все команды Фонбет Чемпионата КХЛ с проектом реформирования организации судейства.

«Текущий чемпионат продемонстрировал огромные проблемы в современной модели управления судейского департамента – судейские ошибки, отсутствие внятных объяснений спорных эпизодов, постановка судей вышей клубов и игроков привела в этом сезоне к ряду скандалов и самое главное – к неспортивному итогу результатов матчей», – говорится в письме.

Напомним, ранее появилась информация о том, что СКА, минское «Динамо», «Барыс» и другие клубы хотят создать новый судейский орган, подчиняющийся совету директоров КХЛ. Согласно предложениям команд, за обслуживание матчей будет отвечать Всероссийская коллегия судей.

Проект СКА повторяет это предложение. Клуб планирует вынести его на обсуждение совета директоров и инициировать создание рабочих групп и совещаний по данному вопросу.

Материалы по теме

23 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Когда лет 5-10 назад всё в сторону СКА свистелось - всех всё устраивало.
А честное судейство Питерских до бешенства доводит))
+20
-1
+19
🤣🤣🤣
+17
0
+17
какое позорищше
+12
0
+12
Надеюсь все их пошлют
+7
0
+7
Письма счастья
+5
0
+5
А по факту - дичь и позор. На что они надеются то? Кольт и доброе слово? Кретины
+5
0
+5
Будет забавно если часть из этих правок примут, но нытьё от ска все равно будет
+5
0
+5
Клубы КХЛ 🗿
+4
0
+4
Прикрепив к проекту письма ветеранов
+4
0
+4
Кротенберг = Хари Кейн
+2
0
+2
Реально ох уху ели в ска
+3
-1
+2
Здравствуйте уважаемые клубы.Прекратите нас обыгрывать, ну пожалуйста. А то я папе пожалуюсь.
+2
0
+2
"это какой то позор"
+2
0
+2
Ну, пожалуйста!!!
+1
0
+1
Ну это зашквар.Питер вобще берега теряет.
+1
0
+1
Питерские такие питерские.)))
+1
0
+1
🤡
+1
0
+1
Очень надеюсь, что Локо, Авто, Металлург,Трактор, Динамо, Спартак и многие другие клубы не поддержат этот бред, связанный с ранним вылетом СКА из КГ. Главное, что развитие хоккея здесь не причём.
+2
-1
+1
Надеюсь клубы понимают, чем им это грозит
+1
0
+1
"... постановка судей вышей клубов и игроков"
есть где-нибудь в приложении к письму толкование этого перла?
0
0
0
Все это чуть, ключевая часть письма "самое главное – к неспортивному итогу результатов матчей", то есть продолжают риторику, что виноват не тренер, а судьи. Просто соломку еще стелет себе Ротенберг
Р.S. Россия! Чувствуешь на теле зуд, это Роттенберги по тебе ползут
0
0
0
Считаю, что им надо еще в Конституционный суд и, прости господи, в Гаагу.
0
0
0
Ответ goshforever
Письма счастья
Завтрашнего дня...
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий