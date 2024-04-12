СКА направил письма в клубы КХЛ с проектом реформы судейства («Чемпионат»)
СКА обратился в клубы КХЛ с предложением поддержать реформу системы судейства.
Как сообщает «Чемпионат», клуб направил письма во все команды Фонбет Чемпионата КХЛ с проектом реформирования организации судейства.
«Текущий чемпионат продемонстрировал огромные проблемы в современной модели управления судейского департамента – судейские ошибки, отсутствие внятных объяснений спорных эпизодов, постановка судей вышей клубов и игроков привела в этом сезоне к ряду скандалов и самое главное – к неспортивному итогу результатов матчей», – говорится в письме.
Напомним, ранее появилась информация о том, что СКА, минское «Динамо», «Барыс» и другие клубы хотят создать новый судейский орган, подчиняющийся совету директоров КХЛ. Согласно предложениям команд, за обслуживание матчей будет отвечать Всероссийская коллегия судей.
Проект СКА повторяет это предложение. Клуб планирует вынести его на обсуждение совета директоров и инициировать создание рабочих групп и совещаний по данному вопросу.
А честное судейство Питерских до бешенства доводит))
есть где-нибудь в приложении к письму толкование этого перла?
Р.S. Россия! Чувствуешь на теле зуд, это Роттенберги по тебе ползут