6

Ротенберг о Кубке Первого канала: «Это про смыслы и ценности. Мы умеем создавать не только зрелищные форматы, но и то, что остается в памяти. Спасибо Новосибирску за теплый прием»

Роман Ротенберг высказался о большом значении Кубка Первого канала.

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг заявил, что Кубок Первого канала останется в памяти у участников и зрителей.

В пятницу на льду «Сибирь-Арены» состоялось мастер-шоу с участием детских команд.

«Мастер-шоу на «Сибирь-Арене» стало настоящим событием. Девять тысяч болельщиков на трибунах – и это лучшая оценка тому, что мы делаем.

Для меня это мастер-шоу было не просто про хоккей как шоу. Это про смыслы и ценности. Про то, что в российском хоккее мы умеем создавать не только зрелищные форматы, но и по-настоящему содержательные события, где важен не только результат, но и то, что остается в памяти у участников и зрителей.

Хоккей снова показал, как он умеет объединять. На льду вместе были юные хоккеисты и профессионалы из России, Беларуси и Казахстана. Ребята работали бок о бок, выполняли упражнения, общались и поддерживали друг друга. Чувствовалась настоящая хоккейная дружба и уважение, которое не зависит от страны или клуба.

И трибуны отвечали тем же. Болельщики поддерживали всех спортсменов, радовались каждому удачному элементу и искренне переживали за детей. Именно за такие моменты мы любим хоккей – когда он объединяет народы и создает атмосферу большого праздника.

Отдельно хочется сказать про детей. Для них это был особенный момент: выйти на лед перед полными трибунами, почувствовать себя настоящими хоккеистами, поработать в доброжелательной и поддерживающей атмосфере. Здесь рождается дружба, которая начинается на льду и продолжается за его пределами сквозь года.

И, конечно, отдельные слова благодарности Новосибирску. Теплый, добрый прием, искренний интерес к хоккею и уважение к гостям. Этот город умеет создавать правильную атмосферу. Спасибо всем, кто был с нами. Продолжаем фестиваль хоккея», – написал Ротенберг. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
