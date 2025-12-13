Гендиректор «Динамо» про обмен Кудашова в «Адмирал»: «Учли пожелание Артема, пошли навстречу. Он был в аренде, по регламенту мы не могли вернуть его во время сезона»
Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко рассказал, почему в клубе приняли решение обменять Артема Кудашова в «Адмирал».
Напомним, 1 декабря бело-голубые отозвали защитника из «Нефтехимика», где он играл на правах аренды, и обменяли его в дальневосточный клуб на денежную компенсацию.
20-летний хоккеист является сыном бывшего главного тренера «Динамо» Алексея Кудашова. 17 ноября клуб уволил специалиста.
– Почему приняли решение отказаться от Артема Кудашова, который долгое время занимал место лимитчика, не давая пути в КХЛ другим воспитанникам вашей школы?
– Да, он долгое время играл как лимитчик. Но мы прекрасно понимаем, что он был в аренде, и по регламенту мы не имели права вернуть его во время сезона. На данный момент мы учли пожелание Артема сменить обстановку и пошли ему навстречу, – сказал Сергей Сушко.