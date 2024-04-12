Суд признал бывшего главу IBU Бессеберга виновным по делу о коррупции

Теги IBU Андерс Бессеберг Биатлон

Эгс-глава IBU Андерс Бессеберг признан виновным по делу о коррупции.

Суд норвежской провинции Бускеруд признал его виновным по восьми пунктам обвинения, сообщает NRK. 

Оглашение приговора продолжается в настоящий момент. 

Бессеберг обвинен в получении взяток, в том числе от российских функционеров, связях с проститутками и участии в охотничьих поездках в Россию, Австрию и Чехию.

Экс-босса биатлона судят за помощь России: ему дарили часы за $19 тысяч, проституток и туры на охоту

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16 комментариев
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Ответ Иван Алейников
Вот тебе и проститутки
Вот тебе седина в бороду, вот тебе бес в ребро
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Вот тебе и проститутки
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Ответ mold-cel
Так а судят за что?
Вы таки не поверите, но именно за коррупцию!
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Дикари, что сказать. У нас бы за такой качественный отдых орден дали, или хотя бы медаль. Как у Тихонова.
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В Австрию и Чехию его тоже наши возили?
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Так а судят за что?
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Кто-нибудь понял, в чем заключалась коррупция?
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Ждем в РФЛ.
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"Наконец в ребро мне постучался бес
Клеить комсомолок бегаю в СОБЕС"
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Надо было смываться в дружественные страны
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Ответ Don Merzavez
Вы таки не поверите, но именно за коррупцию!
представляю как ему обидно. вся планета так живет, а судят только его
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Это наградной кокаин! (С)
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Были времена, когда Россия дарила мировой культуре Толстого, Достоевского, Чайковского, Чехова. А сегодня: коррупцию, взяточничество, связи с проститутками.
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Так что там с проститутками решили? Уничтожили их или в музей вещдоков сдали?)
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Ответ Hayemaker
Вот тебе седина в бороду, вот тебе бес в ребро
и в шляпу
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