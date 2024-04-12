Суд признал бывшего главу IBU Бессеберга виновным по делу о коррупции

Эгс-глава IBU Андерс Бессеберг признан виновным по делу о коррупции.

Суд норвежской провинции Бускеруд признал его виновным по восьми пунктам обвинения, сообщает NRK.

Оглашение приговора продолжается в настоящий момент.

Бессеберг обвинен в получении взяток, в том числе от российских функционеров, связях с проститутками и участии в охотничьих поездках в Россию, Австрию и Чехию.

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