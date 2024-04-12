НХЛ. «Каролина» в гостях у «Сент-Луиса», «Вегас» примет «Миннесоту», «Эдмонтон» против «Аризоны»

Теги результаты матчей Каролина Нэшвилл Сент-Луис Чикаго Миннесота Калгари Эдмонтон Анахайм Аризона НХЛ Вегас Хоккей

«Каролина» сыграет с «Сент-Луисом» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Вегас» встретится с «Миннесотой», «Эдмонтон» примет «Аризону», «Чикаго» сыграет с «Нэшвиллом», «Анахайм» будет противостоять «Калгари».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Сент-Луис – Каролина
Дата проведения
13 апреля, 03.00, «Enterprise Center»
Онлайн матча Видео

 

Чикаго – Нэшвилл
Дата проведения
13 апреля, 03.30, «United Center (hoc)»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Аризона
Дата проведения
13 апреля, 04.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Миннесота
Дата проведения
13 апреля, 05.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

 

Анахайм – Калгари
Дата проведения
13 апреля, 05.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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7 комментариев
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Капризову осталось сыграть 4 игры и надо набрать 10 очков для второй сотни
+2
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+2
Капри - забить 43ю!
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+1
Хорошей игры нашим парням!
+1
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Сегодня за Кирю и Кузю топим!!
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Сегодня ночью можно спокойно спать. Смотреть нечего.
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СЛБ победы!!! И Миннесоте победы!!! Сохранить на Западе интригу
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Оффтоп.

Читаю атлетик, ну там все вручили маку мвп потому что он лучший на обеих сторонах площадки и вообще няшный. Им потом смотреть в глаза ведь себе в зеркале, когда поймут величие Кучерова.

Мы вот знаем про крутость Никиты.

И Никита знает - и делает свое дело.
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