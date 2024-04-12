НХЛ. «Каролина» в гостях у «Сент-Луиса», «Вегас» примет «Миннесоту», «Эдмонтон» против «Аризоны»
«Каролина» сыграет с «Сент-Луисом» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
«Вегас» встретится с «Миннесотой», «Эдмонтон» примет «Аризону», «Чикаго» сыграет с «Нэшвиллом», «Анахайм» будет противостоять «Калгари».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 апреля, 03.00, «Enterprise Center»
- Дата проведения
- 13 апреля, 03.30, «United Center (hoc)»
- Дата проведения
- 13 апреля, 04.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 13 апреля, 05.00, «T-Mobile Arena»
- Дата проведения
- 13 апреля, 05.00, «Honda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Читаю атлетик, ну там все вручили маку мвп потому что он лучший на обеих сторонах площадки и вообще няшный. Им потом смотреть в глаза ведь себе в зеркале, когда поймут величие Кучерова.
Мы вот знаем про крутость Никиты.
И Никита знает - и делает свое дело.