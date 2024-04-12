НХЛ. «Каролина» в гостях у «Сент-Луиса», «Вегас» примет «Миннесоту», «Эдмонтон» против «Аризоны»

«Каролина» сыграет с «Сент-Луисом» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Вегас» встретится с «Миннесотой», «Эдмонтон» примет «Аризону», «Чикаго» сыграет с «Нэшвиллом», «Анахайм» будет противостоять «Калгари».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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