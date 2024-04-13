Кузьменко сделал 2-й хет-трик в НХЛ в матче с «Дакс». У него 8+6 в последних 8 играх за «Калгари»

Андрей Кузьменко сделал 2-й хет-трик в НХЛ в матче с «Анахаймом».

Форвард « » забросил 3 шайбы в гостевой игре регулярного чемпионата с «Дакс» (6:3) и был признан третьей звездой.

На счету россиянина стало 43 (21+22) очка в 69 играх в текущем сезоне. В последних 8 матчах на его счету 14 (8+6) баллов.

Сегодня Кузьменко (16:49, 3:27 – в большинстве, «+1») нанес 4 броска в створ и 3 мимо, а также сделал 1 блок.