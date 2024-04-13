Кузьменко сделал 2-й хет-трик в НХЛ в матче с «Дакс». У него 8+6 в последних 8 играх за «Калгари»

Теги Калгари Анахайм НХЛ Андрей Кузьменко Хоккей

Андрей Кузьменко сделал 2-й хет-трик в НХЛ в матче с «Анахаймом».

Форвард «Калгари» забросил 3 шайбы в гостевой игре регулярного чемпионата НХЛ с «Дакс» (6:3) и был признан третьей звездой.

На счету россиянина стало 43 (21+22) очка в 69 играх в текущем сезоне. В последних 8 матчах на его счету 14 (8+6) баллов. 

Сегодня Кузьменко (16:49, 3:27 – в большинстве, «+1») нанес 4 броска в створ и 3 мимо, а также сделал 1 блок. 

4 комментария
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Кузьменко в сравнении с Панариным и Капризовым.
Панарин 2 первых сезона: 162 игры, 61 шайба, 90 передач, 151 очко, 19 мин.
Капризов 2 первых сезона: 136 игр, 74 шайбы, 85 передач, 159 очков, 18.45 мин.
Кузьменко: 150 игр, 60 шайб, 57 передач, 117 очков, 15.34 мин.
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Все-таки Кузьма очень одаренный игрок. Ему бы клуб подыскать, соответствующий его тонкой огранке. Или топ-тренера, при котором этот бриллиант засверкает всеми гранями.
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А наверное вообще немного наших с хет-триками за 2 разные команды. Буре, Могильный, Кови, Ковалев, Яшин, Федоров наверное делали. Интересно кто еще
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Ответ Звезда Мага
Все-таки Кузьма очень одаренный игрок. Ему бы клуб подыскать, соответствующий его тонкой огранке. Или топ-тренера, при котором этот бриллиант засверкает всеми гранями.
Да, но под него надо в том числе игру подгонять. Естественно, никто из контендеров это делать не будет, так что его судьба - как раз Ванкувер образца прошлого года или Калгари этого.
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