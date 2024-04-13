Кузьменко сделал 2-й хет-трик в НХЛ в матче с «Дакс». У него 8+6 в последних 8 играх за «Калгари»
Андрей Кузьменко сделал 2-й хет-трик в НХЛ в матче с «Анахаймом».
Форвард «Калгари» забросил 3 шайбы в гостевой игре регулярного чемпионата НХЛ с «Дакс» (6:3) и был признан третьей звездой.
На счету россиянина стало 43 (21+22) очка в 69 играх в текущем сезоне. В последних 8 матчах на его счету 14 (8+6) баллов.
Сегодня Кузьменко (16:49, 3:27 – в большинстве, «+1») нанес 4 броска в створ и 3 мимо, а также сделал 1 блок.
Панарин 2 первых сезона: 162 игры, 61 шайба, 90 передач, 151 очко, 19 мин.
Капризов 2 первых сезона: 136 игр, 74 шайбы, 85 передач, 159 очков, 18.45 мин.
Кузьменко: 150 игр, 60 шайб, 57 передач, 117 очков, 15.34 мин.