Феерия «Реала» и «Ман Сити», ничья «Арсенала» и «Баварии», камбэк «Автомобилиста», 30-й гол и рекорд Овечкина, новый перл Загитовой и другие новости

1. «Реал Мадрид» и «Манчестер Сити» выдали концерт в Мадриде (3:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. «Горожане» дважды вели в счете. «Сливочные», пропусти первыми на 2-й минуте, вскоре забили два гола с рикошетами за пару минут, соперник ответил двумя дальними голами, а в итоге – ничья.

В другом матче вторника тоже было весело – «Арсенал» и «Бавария» сыграли вничью (2:2) в Лондоне: защитник лондонцев Габриэл взял мяч в руки в своей штрафной, судья назвал это «детской ошибкой» и не дал пенальти, тренер мюнхенцев Тухель вспылил. А в конце матча на пенальти претендовали уже хозяева после контакта Сака и Нойера.

2. «Автомобилист» победил «Металлург» (5:3) в 4-м матче 1/2 финала Кубка Гагарина, отыгравшись с 0:3 и забив на 59:53 победный гол, и сравнял счет в серии (2-2).

3. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Детройт» (2:1) и вернулся в зону плей-офф, Александр Овечкин забросил победную шайбу (852-ю в исторической гонке с Гретцки, до рекорда осталось 42) и установил новый рекорд лиги по числу сезонов с 30+ голами (18). «Тампа» справилась с «Коламбусом» (5:2), Кучеров сделал 3 передачи и обновил европейский рекорд по их числу за сезон (96), Марченко отметился дублем. «Каролина» победила «Бостон» (4:1), Свечников забил лакросс-гол, ставший для него третьим в лиге. «Филадельфия» была разгромлена «Монреалем» (3:9), Федотов вышел на замену и пропустил 4 шайбы. Все результаты дня – здесь.

4. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова подарила миру новый перл, говоря о постановке номера в шоу Этери Тутберидзе: «Смотрела уроки от наших сородичей, китайцев».

5. НБА. «Милуоки» одолел «Бостон», 51 очко Эдвардса помогло «Миннесоте» обыграть «Вашингтон» и другие результаты.

6. Россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с Рамешбабу Прагнанандхой из Индии и сохранил лидерство на шахматном турнире претендентов.

7. Кажется, в Фонбет чемпионате КХЛ вернут лимит в 5 легионеров в следующем сезоне. В этом – три.

8. У «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого 6 побед в 6 матчах, общий счет – 14:2. На этот раз китайская команда российского тренера разгромила «Ухань Фри Таунс» – 4:1.

9. Сафиуллин уступил Джоковичу во 2-м круге турнира в Монте-Карло, Зверев, Музетти вышли в 3-й круг.

10. Петербургский «Зенит» победил «Локомотив-Кубань» в Краснодаре в Единой лиге ВТБ и гарантировал себе место в топ-3 группы А.

Цитаты дня:

Глава WADA об Играх дружбы: «Мы обеспокоены тем, что это несанкционированное мероприятие не будет под защитой Всемирного антидопингового кодекса»

Александр Мостовой: «Средний уровень жизни в любом городе Европы – отличный. Это то, чего нет в России. У нас Москва, а уже потом остальные»

Президент УЕФА о том, почему Беларусь не отстранена: «Политики не будут нам указывать. Спросил бы у них: помогают ли России те, кто покупают газ?»

Ольга Зайцева: «С удовольствием согласилась быть доверенным лицом Путина. Это предложение, от которого не отказываются»

Сергей Карякин: «В идеале хочется, чтобы никто из наших спортсменов не поехал на Олимпиаду»

Джонни Херберт: «Ферстаппен лучше Шумахера»