Сайнс подпишет с «Мерседесом» двухлетний контракт (GdS)

Теги возможные переходы Феррари Льюис Хэмилтон Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Макс Ферстаппен Джордж Расселл Андреа Кими Антонелли Авто

Карлос Сайнс может продолжить карьеру в «Мерседесе».

По информации Gazzetta dello Sport, стороны близки к заключению соглашения. Отмечается, что в «Мерседесе» надеялись на шанс заполучить Макса Ферстаппена – если бы ситуация в «Ред Булл» привела к расколу и нидерландец решил расторгнуть контракт. Однако в данный момент подобный вариант развития событий кажется крайне маловероятным.

В итоге директор «Мерседеса» Тото Вольфф принял решение сделать выбор в пользу Карлоса Сайнса, который в следующем году уступит свое место в «Феррари» Льюису Хэмилтону – и именно испанец должен стать напарником Джорджа Расселла.

Сообщается, что в случае с Сайнсом речь идет о двухлетнем контракте. В то же время несколько других итальянских изданий подали данную историю не столь однозначным образом.

Так, Роберто Чезере пишет о том, что переход Сайнса в «Мерседес» действительно вполне может осуществиться, но стороны пока не могут сойтись в условиях соглашения. В частности, сторона Сайнса настаивает на подписании двухлетнего контракта с опцией продления еще на один сезон. В то время как в «Мерседесе», держа в уме вероятное продвижение Андреа Кими Антонелли, предлагают Сайнсу однолетний контракт с опцией продления еще на один сезон в случае соблюдения определенных условий.

Сайнс долгое время считался главным кандидатом на переход в «Ауди» [в данный момент выступает под названием «Заубер»], но в случае перехода немецкой команде придется искать другие варианты. В отношении «Ауди» в паддоке называются имена Нико Хюлькенберга, Эстебана Окона и Пьера Гасли. В то же время Андреа Кими Антонелии с высокой долей вероятности проведет два сезона в «Уильямсе».

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15 комментариев
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Столько слухов и сплетен, а по сути просто обмен Хэмилтона на Сайнса и без изменений в топ-5 команд
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Нико Хюлькенберг в 38 лет очень нужен Ауди с рулём побед и подиумов. Тогда уж Боттас извините)
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Ответ V3ttel
Нико Хюлькенберг в 38 лет очень нужен Ауди с рулём побед и подиумов. Тогда уж Боттас извините)
Хюльк наверно самый быстрый из середняков по чистой скорости. Сравни с Магнуссеном тем же
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Было бы интересно сравнить с Расселом, хотя не понятно что за машина будет у мерса, тот же уровень сайнса в фурах сильно скакал от тачки к тачке, у корытседеса 3 года вместо машины было ведро с болтами , поэтому даже не знаю чего ожидать если сайнс перейдет .
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Жаль. Хотелось бы его в пару к Максиму в РБ, чтобы последнему жизнь мёдом не казалась и нам интереснее. Но.. в РБ все нормальные помирились, похоже, а Ёсика "исключили".
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Сайнс, лучший вариант для Мерседеса из доступных!
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Надеюсь, утка. Сайнса ждём в Ауди
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Рокиров очка
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Великий похоже в запой уйдет до гонки в Китае
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где-то облегченно выдохнул Перес. Теперь его результаты пойдут на спад
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