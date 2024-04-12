Сайнс подпишет с «Мерседесом» двухлетний контракт (GdS)

может продолжить карьеру в «Мерседесе».

По информации Gazzetta dello Sport, стороны близки к заключению соглашения. Отмечается, что в «Мерседесе» надеялись на шанс заполучить – если бы ситуация в « » привела к расколу и нидерландец решил расторгнуть контракт. Однако в данный момент подобный вариант развития событий кажется крайне маловероятным.

В итоге директор «Мерседеса» Тото Вольфф принял решение сделать выбор в пользу Карлоса Сайнса, который в следующем году уступит свое место в « » – и именно испанец должен стать напарником Джорджа Расселла.

Сообщается, что в случае с Сайнсом речь идет о двухлетнем контракте. В то же время несколько других итальянских изданий подали данную историю не столь однозначным образом.

Так, Роберто Чезере пишет о том, что переход Сайнса в «Мерседес» действительно вполне может осуществиться, но стороны пока не могут сойтись в условиях соглашения. В частности, сторона Сайнса настаивает на подписании двухлетнего контракта с опцией продления еще на один сезон. В то время как в «Мерседесе», держа в уме вероятное продвижение Андреа Кими Антонелли, предлагают Сайнсу однолетний контракт с опцией продления еще на один сезон в случае соблюдения определенных условий.

Сайнс долгое время считался главным кандидатом на переход в «Ауди» [в данный момент выступает под названием «Заубер»], но в случае перехода немецкой команде придется искать другие варианты. В отношении «Ауди» в паддоке называются имена Нико Хюлькенберга, Эстебана Окона и Пьера Гасли. В то же время Андреа Кими Антонелии с высокой долей вероятности проведет два сезона в «Уильямсе».

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