Россия влетела Канаде, «Спартак» оштрафован за твит, Хабиб идет в футбол, Куман остался в «Барсе» и другие новости утра

1. Сборная России проиграла Канаде (1:2 ОТ) в 1/4 финала ЧМ-2021 и вылетела с турнира. Россияне не берут золото на чемпионате мира с 2014 года. Уже 10 лет не побеждаем Канаду на ЧМ и Кубке мира, а в этом году Россия уступила Канаде в плей-офф на МЧМ, ЮЧМ и взрослом ЧМ.

В других четвертьфиналах тоже было интересно. В полуфинале 5 июня Канада сыграет с США, Финляндия – с Германией.

2. «Спартак» оштрафован на 60 тысяч рублей за твит «Привет, конюшня. Как дела?».

3. Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подпишет контракт с футбольным клубом «Легион-Динамо». Боец уже договорился с президентом клуба из Дагестана. Шамиль Лахиялов говорит: «Уже вижу Хабиба острым нападающим. Сумму в контракт он может вписать сам». В клубе сравнивают эту историю с легендой про предложение «Реала» Льву Яшину.

4. Надаль, Джокович, Федерер вышли в 3-й круг на «Ролан Гаррос», Карацев выбыл. Грачева, Швентек, Свитолина пробились в 3-й круг, Александрова, Плишкова выбыли, Барти снялась.

5. Трансферы. «Зенит» выкупил защитника Чистякова у «Ростова» и вроде бы предложил 15 млн евро за хавбека «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо. «Спартак» и Ташаев расторгли контракт, Алекс Крал «Вест Хэму» не нужен. «Локомотив» подписал защитника «Ахмата» Ненахова. А начальник «Локо» Станислав Сухина покинул свой пост.

«ПСЖ» начал переговоры с окружением Роналду, «Юве» попросит 25-30 млн евро за форварда. Симоне Индзаги возглавил «Интер». В отношениях «Реала» и капитана Серхио Рамоса полный разлад, а еще клуб намерен продать Бэйла, Иско и Марсело. «Атлетико» за 80 млн евро продаст Сауля «Баварии» и за 40 млн купит де Пауля у «Удинезе».

6. Кубок Стэнли. «Тампа» уступила «Каролине» в третьем матче серии, несмотря на очередные 2 очка Кучерова, «Бостон» одолел «Айлендерс» в овертайме.

7. Роналд Куман остался тренером «Барселоны». Совет директоров клуба выразил ему доверие.

8. Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес получил гражданство России. И вот что об этом думает эквадорец: «После 5 лет в великой стране это честь и привилегия».

9. НБА. Плей-офф. «Денвер» выиграл у «Портленда» и вышел в следующий раунд.

10. Первый канал покажет товарищеский матч России с Болгарией, так как хоккейная сборная не вышла в полуфинал ЧМ. «Матч ТВ» покажет 17 игр Евро-2020 в прямом эфире.

11. Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов включен в тройку претендентов на приз лучшему новичку сезона в НХЛ. За «Колдер Трофи» также поборются нападающий Джейсон Робертсон («Даллас») и вратарь Алекс Неделькович («Каролина»).

12. В 4-м туре волейбольной Лиги наций мужская сборная России обыграла США (3-1).

13. Квалификация ЧМ-2022. В Южной Америке Аргентина сыграла вничью с Чили (1:1), Месси забил с пенальти. Уругвай и Парагвай тоже поделили очки (0:0).

14. В 1/2 финала молодежного чемпионата Европы сборная Испании была слабее Португалии (0:1), Германия переиграла Нидерланды (2:1).

Цитаты дня:

Гридасов о хоккее в РФ: «6 лет назад поменялось руководство. Итог: 0 побед на ЧМ, МЧМ, ЮЧМ. И победа на Олимпиаде, когда за Канаду не играли даже парни из «Оттавы»

Зарема о сексизме: «Он хуже расизма. Мы живем в пещерном постсоветском обществе, которое привыкло хейтить. Девочек учат не высовываться»

Колби Ковингтон: «Леброн никогда не скажет «Свободный Гонконг». Он кусок дерьма, которого заботит только набивание карманов»

Песков о сборной России на Евро: «Надеемся, они будут так же успешны, как наши фигуристы. Президент будет следить за матчами»

Роман Ротенберг: «Россия обязательно победит Канаду в следующем матче. Наша задача – выиграть Олимпиаду»

«Никите говорят, что надо в армию, а у него 23 гонки». Мазепин-старший о проблемах сына с военной кафедрой

Валерий Брагин: «Канадцы есть канадцы, всегда играют неплохо. Неэтично сравнивать наши уровни хоккея»

Помощник президента России: «То, что творится в мировом спорте сегодня – это политический беспредел»