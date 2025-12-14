Капризов не набрал очки в матче с «Оттавой». У Кирилла 18+16 в 32 играх сезона

Кирилл Капризов остался без очков в матче «Миннесоты» против «Оттавы».

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не набрал очки в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (3:2).

У россиянина 2 броска, потеря и малый штраф за задержку клюшкой Джейка Сэндерсона за 23:16 на льду.

На счету Капризов на данный момент 34 (18+16) очка и «минус 2» в 32 матчах текущего сезона.