Капризов не набрал очки в матче с «Оттавой». У Кирилла 18+16 в 32 играх сезона
Кирилл Капризов остался без очков в матче «Миннесоты» против «Оттавы».
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не набрал очки в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (3:2).
У россиянина 2 броска, потеря и малый штраф за задержку клюшкой Джейка Сэндерсона за 23:16 на льду.
На счету Капризов на данный момент 34 (18+16) очка и «минус 2» в 32 матчах текущего сезона.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
