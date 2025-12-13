Морозов о появлении новых команд в КХЛ: «У нас высокие требования, для регионов это будет затратно. Должно быть большое желание местных властей»

Алексей Морозов оценил возможность появления новой команды в КХЛ.

Президент FONBET КХЛ Алексей Морозов заявил, что для появления в лиге новых команд власти регионов должны проявлять желание.

– Есть ли минимальная вероятность, что в КХЛ в ближайшие годы вступит новый клуб?

– Пока никто не готов. Вы можете перечислять города, и команды там хорошие. Но надо изучать инфраструктуру. Посмотрите, какие дворцы в КХЛ. Сейчас откроется новая арена в Нижнем Новгороде. И у нас самый старый дворец теперь будет в Ярославле — который был открыт в 2001 году.

Вот в других городах, в которых пока нет команд КХЛ, существуют такие дворцы? Давайте идти от этого. Мы в КХЛ уже ушли далеко, даже если сравнивать со Всероссийской хоккейной лигой. У нас высокие требования к организации матчей. Понятно, что для регионов это будет затратно. Поэтому пока желающих нет.

Мы никого не отстраняем. Всегда готовы к сотрудничеству. Но тут должно быть большое желание местных властей, – сказал Морозов.