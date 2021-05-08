Зарема о сексизме: «Он хуже расизма. Мы живем в пещерном постсоветском обществе, которое привыкло хейтить. Девочек учат не высовываться»

, жена владельца , ранее входившая в совет директоров клуба, завела канал в телеграме и высказалась о проблеме сексизма в футболе.

«Ты же девочка. А нахера ей это все? Ничего не понимает в футболе. Детей бы лучше воспитывала.

Все помнят рекламу Nike, в которой милая девочка поет со сцены: «Из чего же сделаны наши девчонки?» Конфетки, мармеладки – это то, что общество ждет от девочек. А потом девочки подрастают, и их ждут кастрюли, сковородки, стиральная машина.

Куда деваются стремления, азарт и сражения? Никуда. Все остается. Только теперь женщины еще лучше научились справляться с любой нагрузкой, изящно жонглируя мужем, детьми, работой, совещаниями, нянями, садовниками, курьерами.

А главное – женщины мастерски делают ставку на будущее. Это заложено самой природой.

Проблема сексизма является продуктом общества, в котором мы живем, а не проблемой, присущей лишь футболу. Сексизм хуже, чем расизм. Наше общество привыкло хейтить. Этот ген был заложен в советского человека, когда мужей прилюдно отчитывали на партийных собраниях, а детей – перед всем классом. Или и того хуже, перед всеми родителями, когда учитель ставил у доски и ругал за неуспеваемость и плохое поведение.

Советского Союза давно нет, а этот ген еще сидит в наших людях и периодически дает о себе знать, когда пишутся нелицеприятные комментарии с левых аккаунтов и закрытых страниц. Вероятно, у следующего поколения ген советского хейтера будет разбавлен, и человек вырастет с большим уважением к женщинам, что, в свою очередь, поспособствует увеличению количества женщин в преимущественно мужских профессиях.

Однако сейчас мы все еще живем в нашем пещерном постсоветском обществе, где женщину в лучшем случае воспринимают как хранительницу домашнего очага, а в худшем называют проституткой в кружевных трусах. Слишком тяжело принять, что женщина может выбирать сама: носить ли ей пижамы с единорогами или строгий деловой костюм, жить в религиозном браке или быть второй, третьей женой, мыть посуду или с сыном (о ужас, с дочкой) играть в футбол.

На своем примере я убедилась, что женщин в футболе активнее и жестче критикуют зачастую за то, что их действия никак не совпадают с ожиданиями окружающих. В нашем патриархальном мире нормы поведения для женщины сведены к тому, что девочки с детства должны быть прилежными, старательными, добрыми, заботливыми, следовать всем указаниям авторитетных членов семьи, всегда уступать, не спорить, не нарушать правила. И не дай бог им расстроить мужа.

Грубо говоря, девочек с детства учат сидеть смирно, тихо, быть удобными и не высовываться. А женская агрессия вызывает гораздо больше раздражения и возмущения. Поэтому так мало вырастает женщин со свободной волей.

Моей дочке 10 лет. Она играет в футбол и шахматы в группе с мальчиками. Она шумная, непослушная. И она знает, чего хочет. Сексизма в нашей семье нет. А в вашей?» – написала Салихова.