Сурин и Ротенберг записали видео из раздевалки «России 25» после победы над Беларусью, форвард сказал подписчикам: «Ну, как просили»

Егор Сурин и Роман Ротенберг записали видео из раздевалки «России 25».

В субботу сборная «России 25» обыграла команду Беларуси в матче Кубка Первого канала со счетом 3:1. После игры нападающий «Локомотива » Егор Сурин записал видео с главным тренером сборной Романом Ротенбергом .

«Всех с победой! Отличный эмоции после игры. Ну, как просили и хотели», – сказал Сурин.

После этого форвард повернул камеру и в кадре появился Ротенберг.

«Всем спасибо за поддержку! Егор – молодчик, не подвел, не удалился ни разу. Контроль эмоций, сыграл на команду. Молодец!

Но самая важная игра у нас завтра, да, Егор? Сейчас главное – сон, восстановление, хорошее питание. Будем работать на победу», – добавил Ротенберг.

В воскресенье сборная «России 25» проведет матч с командой Казахстана.