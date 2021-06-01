«Никите говорят, что надо в армию, а у него 23 гонки». Мазепин-старший о проблемах сына с военной кафедрой

Совладелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин сообщил о том, что его сыну , выступающему в «Формуле-1» за , могут прислать повестку в армию.

Мазепин-младший пропускал занятия на военной кафедре в Московском государственном университете из-за этапов «Формулы-2» и «Формулы-1». В этом году он защитил выпускную квалификационную работу.

«У Никиты 23 гонки, а ему говорят, что надо в армию. Ему сказали, что если он не появлялся на сборах регулярно, то кафедры не будет. И он меня спрашивает: «Что делать, папа? У меня каждые две недели гонка». И кому этот вопрос задавать? Речь не про Никиту Мазепина, а про всех [спортсменов], вопрос учебы и спорта актуален», – заявил отец гонщика на Петербургском международном экономическом форуме.

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