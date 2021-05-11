«Зенит» подтвердил выкуп Чистякова у «Ростова». Контракт – на 4 года

объявил, что выкупил права на защитника у .

Пресс-служба сине-бело-голубых сообщает, что футболист подписал с клубом контракт сроком на 4 года.

Чистяков в минувшем сезоне провел за команду Сергея Семака 14 игр в на правах аренды. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может выкупить Чистякова за 4 миллиона евро. Также утверждалось, что защитник «Зенита» Данила Прохин продолжит карьеру в «Ростове» – его переход станет частью сделки по Чистякову.