Кучеров против «Каролины»: 2 ассиста, 7 бросков, «минус 2» и 4 минуты штрафа. Удаление в овертайме «Кейнс» реализовали

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Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (0+2) очка в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Каролины» (2:3 ОТ, 2-1). 

В активе россиянина стало 14 (3+11) баллов в 9 матчах текущего плей-офф. Он вновь вышел на промежуточное первое место в гонке бомбардиров. 

В этом матче Кучеров (22:01, 3:22 – в большинстве, полезность «-2») отметился 7 бросками в створ. Также стал единственным игроком «Лайтнинг», удалявшимся со льда. Нападающий получил 2 малых штрафа – в первом периоде и овертайме.

Второе удаление, полученное им за задержку соперника, «Харрикейнс» реализовали и выиграли матч. 

 
 
 

Ого, «Каролина» дожала «Тампу» в овертайме – реализовали удаление Кучерова

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