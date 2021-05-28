Лига наций. Россия взяла первый сет в матче с США

3 июня в Римини пройдут матчи четвертого тура волейбольной Лиги наций среди мужских команд. Сборная России сыграет с США.

Лига наций

Мужчины

Римини, Италия

4-й тур

Россия – США – 1-0 (25:22, 0:0 идет второй сет)





Германия – Аргентина – 2-3 (19:25, 25:23, 25:17, 23:25, 13:15)





Иран – Канада – 3-1 (22:25, 25:22, 25:22, 25:22)





Япония – Сербия – 1-3 (25:18, 23:25, 22:25, 13:25)





Бразилия – Франция – 0-3 (37:39, 18:25, 28:30)





Нидерланды – Словения – 0-3 (18:25, 15:25, 18:25)





Австралия – Польша – 0-3 (16:25, 10:25, 12:25)





Италия – Болгария – 20:30





Турнирное положение: Франция – 4 победы – 0 поражений (11 очков), Бразилия – 3-1 (9), Сербия – 3-1 (9), Польша – 3-1 (9), Словения – 3-1 (9), Япония – 3-1 (7), Россия – 2-1 (7), Германия – 2-2 (7), США – 2-1 (6), Иран – 2-2 (6), Болгария – 1-2 (4), Канада – 1-3 (3), Аргентина – 1-3 (2), Нидерланды – 0-4 (1), Италия – 0-3 (0), Австралия – 0-4 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, занявшие места с 1 по 4, выходят в финальную стадию турнира.