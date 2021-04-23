«Вест Хэму» не нужен Крал. Переговоров о его трансфере нет (Claret and Hugh)

«Вест Хэм» не проявляет интереса к полузащитнику .

Как утверждает сайт Claret and Hugh, специализирующийся на новостях о «Вест Хэме», лондонский клуб не ведет переговоры о трансфере футболиста сборной Чехии. Крал не является целью «Вест Хэма».

По данным источника, главный тренер команды считает, что у «Вест Хэма» достаточно полузащитников. Сейчас приоритетом клуба является сохранение в составе Джесси Лингарда, который выступал за «Вест Хэм» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».

Мойес считает, что клубу необходимо подписать одного или двух нападающих, а также пару защитников в летнее трансферное окно.

«Сейчас клуб не ищет полузащитников. Легко могу представить, что эти слухи распускает агент», – сообщил источник в .

В минувшем сезоне 23-летний чех провел 29 матчей за «Спартак» в и сделал 5 голевых передач. Его полную статистику можно найти здесь.