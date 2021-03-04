Защитник «Краснодара» Рамирес получил гражданство РФ: «После 5 лет в великой стране это честь и привилегия»

Защитник сообщил, что получил российское гражданство.

«После 5 лет в этой великой стране, которая так хорошо приняла меня и мою семью, сегодня я могу с гордостью сказать, что я еще один россиянин.

Большое спасибо моему клубу, органам власти и всем болельщикам, которые следят за моей карьерой. Для меня иметь этот паспорт честь и привилегия», – написал футболист в инстаграме на русском языке.

Рамирес провел 21 матч за сборную Эквадора. По правилам ФИФА он не имеет права играть за сборную России, поскольку провел больше трех матчей за другую национальную команду.

Кристиан играет за «Краснодар» с 2017 года.