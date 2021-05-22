Хабиб подпишет контракт с футбольным клубом «Легион-Динамо». Боец уже договорился с президентом клуба Шамилем Лахияловым (Eurostavka)

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов согласился подписать контракт с клубом второго дивизиона (Олимп-ПФЛ) «Легион-Динамо» из Махачкалы.

Как сообщает Eurostavka.ru, Хабиб договорился о подписании контракта с президентом клуба, бывшим футболистом «Терека» и «Анжи» Шамилем Лахияловым. Сумму в графе «зарплата» впишет сам Хабиб.

Ранее Лахиялов отреагировал на видео Нурмагомедова, где тот обводит вратаря и забивает гол.

«В связи с последним заявлением на своей странице в инстаграме в ближайшее время в срочном порядке соберемся на собрание учредителей ФК «Легион-Динамо».

На повестке дня: задача и цель на сезон-2021/22 — выход в первый дивизион (для мотивации). Подписание контракта с Нурмагомедовым Хабибом Абдулманаповичем. Осталось только вписать сумму и поставить подпись. Следующий шаг за тобой Хабиб», – написал Лахиялов.

«Легион-Динамо» занимает четвертое место в первой группе Олимп-ПФЛ с 61 очком по итогам 30 туров.

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