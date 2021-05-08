Ничья с Польшей, Россия – Канада в четвертьфинале ЧМ, Анчелотти в «Реале», Рублев вылетел с «Ролан Гаррос», Дания не пускает российских болельщиков и другие новости

1. Россия сыграла вничью c Польшей (1:1) в товарищеском матче. Единственный гол забил Вячеслав Караваев, а Матвей Сафонов дебютировал, сменив Шунина на 63-й.

2. Сборная России разгромила Беларусь (6:0) в заключительном матче группового раунда ЧМ-2021. В четвертьфинале команда Валерия Брагина встретится с Канадой, которая попала в плей-офф, несмотря на поражение от финнов по буллитам.

Финляндия сыграет с Чехией в 1/4 финала, Швейцария – с Германией, сборная США встретится со словаками.

3. Карло Анчелотти возглавил «Реал», сменив в мадридском клубе Зинедина Зидана. По данным инсайдеров, контракт рассчитан до 2024 года, а зарплата – около 6 млн евро в год.

4. Ролан Гаррос. Аслан Карацев прошел Дженсона Бруксби, а Андрей Рублев уступил Яну-Леннарду Штруффу. Для Рублева это первое поражение в первом круге «Большого шлема» с Australian Open-2019. Рафаэль Надаль победил Алексея Попырина, а Новак Джокович – Тенниса Сандгрена.

Маргарита Гаспарян уступила Энн Ли, а Екатерина Александрова прошла Винус Уильямс. Петра Квитова снялась: она повредила голеностоп во время общения с журналистами.

5. Дания отказалась пускать российских болельщиков на матч Евро-2020. Это связано с тем, что российские вакцины от коронавируса не входят в число одобренных Евросоюзом.

6. Эрик Гарсия перешел в «Барселону» из «Ман Сити» и подписал контракт до 2026 года.

7. Евгений Плющенко включен в состав тренеров сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22. Кроме того, Этери Георгиевну Тутберидзе исключили из списка тренеров сборной России, а включили туда Этери Гогиевну Тутберидзе. 🤷

Кстати, Елизавета Осокина перешла в парное катание. Она будет тренироваться в группе Нины Мозер.

8. Кубок Стэнли. «Тампа» обыграла «Каролину» (2:1) и повела в серии 2-0. Василевский отразил 31 бросок из 32 и стал 1-й звездой матча, а единственный гол пропустил от Свечникова, признанного 3-й звездой.

9. Лионель Месси продлит контракт с «Барселоной» на 2 года. Он согласился на предложенные финансовые условия.

10. НБА. Плей-офф. «Бруклин» выиграл у «Бостона» и прошел во второй раунд. Все результаты – здесь.

11. Трент, Маунт, Фоден, Рэшфорд, Кейн, Стерлинг – в окончательной заявке Англии на Евро-2020. Лингард не включен.

12. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский вошел в тройку претендентов на «Везина Трофи» – приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. Он поборется с Флери и Грубауэром. А 4 раза подряд до него номинировали только Руа и Бродера.

13. Гвардиола, Сульшер, Роджерс, Бьелса и Мойес – претенденты на приз тренеру сезона в АПЛ. Де Брюйне, Бруну, Салах, Кейн и Маунт поспорят за приз игроку сезона, а Рэшфорд, Маунт, Фоден, Сака, Диаш – за награду лучшему молодому игроку.

14. Шведский голкипер Адам Рейдеборн перешел в ЦСКА. Контракт с ним подписан на 2 года. Кроме того, ЦСКА обменял Шарыченкова в «Салават Юлаев» на денежную компенсацию. Еще «Салават» подписал Степана Санникова из «Сибири». У него 2 очка в 23 матчах прошлого сезона.

15. Контракт Томаса Тухеля с «Челси» автоматически продлен до 2024 года после победы в Лиге чемпионов, пишет Bild.

16. Трансферные новости. «Интер» готов продать Видаля и Санчеса, так как клуб сокращает расходы на зарплаты. «Валенсия» хочет продать Черышева и Диакаби. Моуринью хочет подписать Доннарумму в «Рому».

«Краснодар» хочет расстаться с Шапи и купить Глушенкова ему на замену. «Динамо» предложило 35-летнему Годину трехлетний контракт на 4 млн евро в год. Московский клуб может бесплатно подписать защитника сборной Парагвая Бальбуэну, если не получится с Годином.

17. «Барселону», «Реал» и «Ювентус» могут исключить из Лиги чемпионов на 1-2 года на следующей неделе, пишет La Repubblica.

18. Врач Алексей Лагуточкин вошел в состав специалистов биатлонной сборной России. Он был в команде во время допинг-скандалов в сезонах-2008/09 и 2013/14.

19. «Реал» представил новую домашнюю форму со спиральным узором и оранжевыми элементами.

20. «Астон Мартин» стал партнером автоспортивного ЛГБТ-движения Racing Pride, а «Рейнджерс» объявили о начале ЛГБТ-месяца гордости твитом с фото Панарина.

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