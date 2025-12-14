Юров набрал 8-е очко в НХЛ – ассист в игре с «Оттавой». У форварда «Миннесоты» 3+5 в 25 матчах дебютного сезона
Данила Юров набрал 8-е очко в текущем сезоне НХЛ.
Нападающий «Миннесоты» Данила Юров отметился голевым пасом в матче с «Оттавой» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
Теперь на счету 21-летнего форварда 8 (3+5) очков и «минус 4» в 25 матчах. Это дебютный сезон россиянина в НХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
