  • Ротенберг об отсутствии Ткачева в «России 25»: «Выбрали всех, кто имеет перспективу сыграть на ЧМ и Олимпиаде: Канцеров, Силантьев. Не можем заявить 100 человек»
12

Ротенберг об отсутствии Ткачева в «России 25»: «Выбрали всех, кто имеет перспективу сыграть на ЧМ и Олимпиаде: Канцеров, Силантьев. Не можем заявить 100 человек»

Роман Ротенберг объяснил, почему не вызвал Владимира Ткачева в сборную.

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг ответил на вопрос о том, почему в команду не был включен форвард «Металлурга» Владимир Ткачев

– Почему нет Ткачева?

– Мы работаем на перспективу, он хороший креативный игрок.

Не можем сделать заявку на 100 человек. Есть много игроков, которые заслужили бы вызов, но заявка на 20 человек. Главное, чтобы все всегда старались, сегодня мы это увидели. «Динамо» Минск – лидер КХЛ.

На сегодняшний день мы выбрали всех, кто имеет перспективу сыграть на чемпионате мира и Олимпиаде: Канцеров, Силантьев. При всем уважении к тем, с кем они играют в клубе, Сафонов им не помешал, – сказал Ротенберг. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
