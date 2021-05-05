Помощник президента России Игорь Левитин: «То, что творится в мировом спорте сегодня – это политический беспредел»

Помощник президента России Игорь Левитин высказался по поводу санкций Всемирного антидопингового агентства ( ) в отношении российского спорта.

«Санкции легко наложить на спортсменов, но это возбуждает агрессию. Спорт же должен культивировать дружбу и общение между людьми. Урок физкультуры должен зажигать, но нет в школе моды на спорт. Он должен воспитывать в человеке чувство защитника страны, семьи, школы.

А то, что творится в мировом спорте сегодня – это политический беспредел, хартия гласит, что – это соревнование спортсменов, не стран, и как можно не дать флаг?

Недавно был эпизод в Польше, когда у нашей спортсменки (шашистки – Sports.ru) сняли флаг, но мы тему не проводили, ее соперница (полька – Sports.ru) же тоже убрала свой флаг. А это важно, что человек не захотел играть в неравных условиях, это достойно уважения, и об этом надо говорить», – сказал Левитин на Петербургском экономическом форуме.

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