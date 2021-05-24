Гридасов о хоккее в РФ: «6 лет назад поменялось руководство. Итог: 0 побед на ЧМ, МЧМ, ЮЧМ. И победа на Олимпиаде, когда за Канаду не играли даже парни из «Оттавы»

Бывший главный редактор PRОспорт Станислав Гридасов высказался после поражения сборной России от Канады (1:2) в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею.

«Шесть лет назад в нашем хоккее случилась смена руководства, повлекшая за собой сборку этой новой красной машины. Подведем некоторые итоги.

Побед на чемпионатах мира – 0, побед на молодежных чемпионатах мира – 0, побед на юниорских чемпионатах мира – 0, побед на Кубке мира – 0, побед на Олимпиадах – 1 (одна).

Эта одна победа, напомню, была одержана в тот год, когда за сборную Канады не могли играть даже парни из «Аризоны» или из «Оттавы», то есть (примерно) те самые, что выбили сейчас сборную России в четвертьфинале ЧМ», – написал Гридасов.

Россия едет домой с ЧМ-2021 без медалей: проиграли канадцам в овертайме четвертьфинала. Все голы матча – тут