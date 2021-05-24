Гридасов о хоккее в РФ: «6 лет назад поменялось руководство. Итог: 0 побед на ЧМ, МЧМ, ЮЧМ. И победа на Олимпиаде, когда за Канаду не играли даже парни из «Оттавы»

Теги Сборная России по хоккею Сборная Канады по хоккею молодежный чемпионат мира ЧМ по хоккею Станислав Гридасов олимпийский хоккейный турнир ЧМ по хоккею юниорский Хоккей

Бывший главный редактор PRОспорт Станислав Гридасов высказался после поражения сборной России от Канады (1:2) в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею.

«Шесть лет назад в нашем хоккее случилась смена руководства, повлекшая за собой сборку этой новой красной машины. Подведем некоторые итоги.

Побед на чемпионатах мира – 0, побед на молодежных чемпионатах мира – 0, побед на юниорских чемпионатах мира – 0, побед на Кубке мира – 0, побед на Олимпиадах – 1 (одна).

Эта одна победа, напомню, была одержана в тот год, когда за сборную Канады не могли играть даже парни из «Аризоны» или из «Оттавы», то есть (примерно) те самые, что выбили сейчас сборную России в четвертьфинале ЧМ», – написал Гридасов.

Россия едет домой с ЧМ-2021 без медалей: проиграли канадцам в овертайме четвертьфинала. Все голы матча – тут

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