«Уже вижу Хабиба острым нападающим. Сумму в контракт он может вписать сам». Президент «Легион-Динамо» об экс-бойце UFC

Президент махачкалинского высказался об экс-бойце UFC Хабибе Нурмагомедове, с которым клуб может подписать контракт.

«Возникла такая идея – пригласить его к нам в клуб. У нас стоит задача выйти в ФНЛ, уверены, что Хабиб может нам помочь.

Прямых переговоров между нами пока не было, но в ближайшее время, возможно, он на наше желание как-то отреагирует.

С моей стороны контракт подписан. Нужна только его подпись и сумма. Сумму он может вписать сам. Надеюсь, что он в курсе наших финансовых возможностей, поэтому не будет вписывать слишком большое значение. Но, думаю, для него это не главное.

На руки контракт мы ему пока не передавали. Но это серьезная история. У меня свои задачи, как у руководителя клуба: имиджевые задачи, у него, как у профессионала, свои. Мы можем помочь друг другу.

Понятно, что не в этом сезоне, но поехать на сборы он уже вполне может. Я не видел его игры вживую, но по тем нарезкам, что я смотрел, по последнему видео, как он гол забил… Он может нам помочь. Я уже вижу его как острого нападающего для нашей команды», – сказал Лахиялов.

Ранее сообщалось, что Хабиб уже договорился с Лахияловым о подписании контракта с «Легион-Динамо».

«Легион-Динамо» занимает четвертое место в первой группе с 61 очком по итогам 30 туров.