«Матч ТВ» покажет 17 игр Евро-2020 в прямом эфире

Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала, сколько матчей предстоящего чемпионата Европы канал покажет в прямом эфире.

«Право распределения матчей находится на стороне правообладателя. Мы, как покупатель, принимаем правила игры собственника прав. Распределение игр правообладателем является той данностью, на основе которой мы выстраиваем нашу программную сетку на период Евро.

При этом мы со своей стороны сделали максимум: построили целую студию, заранее сверстали планы по обвязкам трансляций и производству околоспортивного контента.

17 матчей Евро мы покажем в прямом эфире, так же как и другие вещатели. С учетом повторов игр, показанных другими телеканалами, на «Матч ТВ» будут в итоге показаны все матчи Евро-2020, уже с нашими комментаторами.

Все, что будет происходить до, после, вокруг каждого из матчей мы осветим на самом высоком уровне, а наши корреспонденты всегда будут находиться на месте событий: в каждый из 11 городов, принимающих Евро, мы направляем группу репортеров.

«Матч ТВ», без сомнения, будет самой гостеприимной принимающей стороной Евро-2020 в нашей стране», – сказала Канделаки в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Матч ТВ» не покажет ни одного матча сборной России в группе Евро-2020