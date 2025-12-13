Мухамадуллин не сыграет против «Питтсбурга». Защитник «Сан-Хосе» получил травму в матче с «Торонто» после 4 подряд игр в запасе

Шакир Мухамадуллин не сыграет против «Питтсбурга» из-за травмы.

Защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом».

23-летний россиянин получил травму верхней части тела в матче против «Торонто» (3:2 ОТ).

Эта игра стала для него первой после 4 подряд матчей, в которых он оставался вне состава по тренерскому решению.

«Вероятно, он разочарован. Но, повторюсь, мы считаем, что это совсем краткосрочная проблема. Мы уверены, что он будет готов уже к следующей неделе», – сказал главный тренер «Сан-Хосе » Райан Ворсофски.

В текущем сезоне Мухамадуллин набрал 5 (1+4) очков и «плюс 3» в 15 матчах при среднем времени на льду 16:32.