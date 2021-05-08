Квалификация ЧМ-2022. Аргентина принимает Чили, Уругвай и Парагвай сыграли вничью

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В 5-м туре квалификации чемпионата мира-2022 в Южной Америке сборная Аргентины играет дома с Чили, Уругвай и Парагвай поделили очки (0:0), Бразилия встретится с Эквадором.

Квалификация ЧМ-2022

Южная Америка

5-й тур

Боливия – Венесуэла 3:1 (1:1, 2:0)
Дата проведения
3 июня, 23.00, «Estadio Hernando Siles»
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Голы:
1:0 – Морено, 1:1 – 26 Чансельор, 2:1 – 60 Бехарано, 3:1 – 83 Морено.
БоливияЛампе, Бехарано, Кинтерос, Акин, Флорес (Сагредо, 46), Вака (Альварес, 58), Сааведра (Вака, 90), Хустиниано, Рамальо (Фернандес, 90), Морено, Арсе (Вайяр, 75).
ВенесуэлаГратероль, Гонсалес (Саварино, 63), Вильянуэва, Чансельор, Росалес, Отеро, Морено (Мартинес, 72), Кассерес (Кадис, 79), Ринкон, Анхель, Аристегьета (Мартинес, 63).
Предупреждения:
Бехарано (12), Анхель (33), Гонсалес (45), Сааведра (45), Хустиниано (90).

 

Уругвай – Парагвай 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
4 июня, 01.00, «Сентенарио»
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УругвайМуслера, Касерес, Винья (Родригес, 83), Хименес, Гонсалес, Весино (Торрейра, 58), Вальверде, Бентанкур, Годин, Суарес, Родригес (Торрес, 66).
ПарагвайСильва, Альдерете, Рохас, Гомес, Бальбуэна, Вильясанти, Хименес, Ромеро (Арсамендия, 67), Кардосо Лусена (Санчес, 68), Альмирон (Авалос, 90), Ромеро (Барейро, 79).
Предупреждения:
Весино (26), Бентанкур (45), Вальверде (55), Альдерете (73).

 

Аргентина – Чили 1:1 (первый тайм)
Дата проведения
4 июня, 03.00, «Estadio Único de Santiago del Estero»
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Голы:
1:0 – 24, пенальти Месси, 1:1 – 36 Санчес.
АргентинаМартинес, Фойт, Ромеро, Мартинес, Тальяфико, де Пауль, Паредес, Ди Мария, Окампос, Месси, Мартинес.
ЧилиБраво, Мена, Марипан, Исла, Медель, Пульгар, Гальдамес, Санчес, Арангис, Варгас, Менесес.
Предупреждения:
Гальдамес (2), Мартинес (43).

 

Перу – Колумбия
Дата проведения
4 июня, 05.00, «Estadio Nacional del Per?»
превью матча онлайн статистика

 

Бразилия – Эквадор
Дата проведения
5 июня, 03.30, «Маракана»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица квалификации ЧМ-2022 в Южной Америке

Статистика квалификации ЧМ-2022 в Южной Америке

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