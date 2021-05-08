Квалификация ЧМ-2022. Аргентина принимает Чили, Уругвай и Парагвай сыграли вничью

В 5-м туре квалификации чемпионата мира-2022 в Южной Америке сборная Аргентины играет дома с Чили, Уругвай и Парагвай поделили очки (0:0), Бразилия встретится с Эквадором.
Южная Америка
5-й тур
- Дата проведения
- 3 июня, 23.00, «Estadio Hernando Siles»
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Боливия –
Лампе, Бехарано, Кинтерос, Акин, Флорес (Сагредо, 46), Вака (Альварес, 58), Сааведра (Вака, 90), Хустиниано, Рамальо (Фернандес, 90), Морено, Арсе (Вайяр, 75).
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Венесуэла –
Гратероль, Гонсалес (Саварино, 63), Вильянуэва, Чансельор, Росалес, Отеро, Морено (Мартинес, 72), Кассерес (Кадис, 79), Ринкон, Анхель, Аристегьета (Мартинес, 63).
- Предупреждения:
- Бехарано (12), Анхель (33), Гонсалес (45), Сааведра (45), Хустиниано (90).
- Дата проведения
- 4 июня, 01.00, «Сентенарио»
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Уругвай –
Муслера, Касерес, Винья (Родригес, 83), Хименес, Гонсалес, Весино (Торрейра, 58), Вальверде, Бентанкур, Годин, Суарес, Родригес (Торрес, 66).
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Парагвай –
Сильва, Альдерете, Рохас, Гомес, Бальбуэна, Вильясанти, Хименес, Ромеро (Арсамендия, 67), Кардосо Лусена (Санчес, 68), Альмирон (Авалос, 90), Ромеро (Барейро, 79).
- Дата проведения
- 4 июня, 03.00, «Estadio Único de Santiago del Estero»
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Аргентина –
Мартинес, Фойт, Ромеро, Мартинес, Тальяфико, де Пауль, Паредес, Ди Мария, Окампос, Месси, Мартинес.
- Дата проведения
- 4 июня, 05.00, «Estadio Nacional del Per?»
- Дата проведения
- 5 июня, 03.30, «Маракана»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица квалификации ЧМ-2022 в Южной Америке