Квалификация ЧМ-2022. Аргентина принимает Чили, Уругвай и Парагвай сыграли вничью

В 5-м туре квалификации чемпионата мира-2022 в Южной Америке сборная Аргентины играет дома с Чили, Уругвай и Парагвай поделили очки (0:0), Бразилия встретится с Эквадором.

Квалификация ЧМ-2022

Южная Америка

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица квалификации ЧМ-2022 в Южной Америке

Статистика квалификации ЧМ-2022 в Южной Америке