«Спартак» оштрафован на 60 тысяч рублей за твит «Привет, конюшня. Как дела?»

Комитет по этике РФС вынес предупреждение и наказал «Спартак» штрафом за твиты в адрес .

После победы над армейцами в апреле этого года (1:0) в твиттере красно-белых появилось сообщение: «Привет, конюшня. Как дела?».

Это отсылка к кричалке фанатов «Спартака»: «Привет, конюшня, ну как твои дела? Сын егеря вернется и сожжет твои трибуны все дотла». Сын егеря – Николай Петрович Старостин.

ЦСКА обратился в РФС с просьбой дать оценку публикациям «Спартака» и инициировать разбирательство в комитете по этике.

«В связи с допущенными работниками ФК «Спартак-Москва» нарушениями Регламента РФС по этике, в соответствии со ст. 3, 4 Регламента РФС по этике применить к АО «ФК «Спартак-Москва» санкции в виде замечания и штрафа в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей», – говорится в решении РФС по этому делу.