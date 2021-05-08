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    НБА. Плей-офф. «Портленд» встретится с «Денвером», «Лейкерс» примут «Финикс»

    Теги результаты Денвер Лейкерс Финикс Портленд НБА НБА плей-офф Баскетбол

    В четверг, 3 июня, в рамках первого раунда плей-офф НБА состоятся два матча.

    «Денвер» Николы Йокича может оформить путевку во второй раунд в гостевой встрече с «Портлендом» Дэмиана Лилларда (3-2).

    Действующие чемпионы «Лейкерс» в домашнем матче попытаются избежать вылета от «Финикса» Криса Пола и Девина Букера (2-3). Команды Леброна Джеймса ранее никогда не вылетали в первом раунде, победив во всех 14 сериях.

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд (до четырех побед)

    Шестые матчи

    Портленд – Денвер
    Дата проведения
    4 июня, 03.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    «Денвер» ведет в серии – 3-2.

    Лейкерс – Финикс
    Дата проведения
    4 июня, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча

    «Финикс» ведет в серии – 3-2.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Фанаты в Америке сошли с ума: плюют в игроков, бросают в них бутылки и устраивают душ из попкорна. Они очень скучали по плей-офф

    Лиллард провел матч не хуже Джордана: набрал 55 очков, дважды спас на последних секундах и установил рекорд по трехочковым. Но «Портленд» все равно проиграл

    «Никто не даст фол за легкое касание, чертов ты педик». Джордана обвиняли в том, что он уничтожил карьеру первого номера драфта, но, похоже, это выдумали журналисты

    «Лейкерс» не смогли сдержать Криса Пола и проиграли. Дэвис травмировался по ходу матча (да, снова), а Леброну не хватило сил, чтобы затащить за двоих

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