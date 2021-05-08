НБА. Плей-офф. «Портленд» встретится с «Денвером», «Лейкерс» примут «Финикс»

В четверг, 3 июня, в рамках первого раунда плей-офф состоятся два матча.

Николы Йокича может оформить путевку во второй раунд в гостевой встрече с «Портлендом» Дэмиана Лилларда (3-2).

Действующие чемпионы «Лейкерс» в домашнем матче попытаются избежать вылета от «Финикса» Криса Пола и Девина Букера (2-3). Команды Леброна Джеймса ранее никогда не вылетали в первом раунде, победив во всех 14 сериях.

НБА

Первый раунд (до четырех побед)

Шестые матчи

«Денвер» ведет в серии – 3-2.

ведет в серии – 3-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Лиллард провел матч не хуже Джордана: набрал 55 очков, дважды спас на последних секундах и установил рекорд по трехочковым. Но «Портленд» все равно проиграл

«Никто не даст фол за легкое касание, чертов ты педик». Джордана обвиняли в том, что он уничтожил карьеру первого номера драфта, но, похоже, это выдумали журналисты

«Лейкерс» не смогли сдержать Криса Пола и проиграли. Дэвис травмировался по ходу матча (да, снова), а Леброну не хватило сил, чтобы затащить за двоих