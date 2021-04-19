«Зенит» предложил 15 млн евро за хавбека «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо

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«Зенит» намерен приобрести полузащитника «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо Родригеса в это межсезонье.

Петербургский клуб предложил за 24-летнего игрока 15 миллионов евро, также в сделку могут быть включены бонусы.

В «Зените» убеждены, что это предложение устроит руководителей бразильской команды, сообщает UOL.

Ранее сообщалось, что интерес к Клаудиньо проявляли «Рома» и «РБ Лейпциг».

«Брагантино» входит в систему клубов компании «Руд Булл». Клаудиньо – атакующий полузащитник, который может сыграть на позиции правого и левого вингера.

Статистику футболиста можно изучить здесь.

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